Tego dnia, 7 maja, kilka wiodących spółek wypłaciło swoje kwartalne dywidendy. Akcje te zasługują na szczególną uwagę inwestorów poszukujących regularnego dochodu.

Wypłata dywidendy 7 maja 2025 r.

Giganci i ich dywidendy

Essilor, światowy lider w dziedzinie optyki okulistycznej, wypłacił dywidendę w wysokości 3,95 euro na akcję, oferując atrakcyjną stopę zwrotu 1,96%. Ta ugruntowana firma reprezentuje solidny wybór dla portfeli zorientowanych na dywidendę.

Z kolei Deutsche Post, niemiecka grupa logistyczna, zajmowała się dystrybucją 1,85 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 4,65%. Ta firma, dobrze prosperująca w swojej branży, stanowi ciekawa inwestycja dla regularnego dochodu.

Wartości technologiczne

Intel, gigant branży półprzewodników, zapłacił Dolar 0,12 na akcję, co daje rentowność 1,62%. Pomimo wyzwań w tym sektorze, spółka ta oferuje znaczną dywidendę.

Usługi publiczne i energia

FirstEnergy, amerykańska firma użyteczności publicznej, dystrybuowała Dolar 0,42 na akcję, generując zwrot w wysokości 4,33%. Ta stabilna spółka stanowi mądry wybór dla inwestorów poszukujących regularnych dywidend.

NextEra Energy, lider w dziedzinie energii odnawialnej, wypłacił dywidendę w wysokości Dolar 0,89 na akcję, oferując wyjątkowo wysoką stopę zwrotu 11,55%. Ta rozwijająca się spółka może okazać się szczególnie atrakcyjna dla długoterminowych inwestorów.

Wreszcie Suburban Propane, firma zajmująca się dystrybucją propanu, dystrybuowała Dolar 0,32 na akcję, czyli zwrot w wysokości 6,55%. Choć spółka ta jest mniej znana, oferuje ona atrakcyjny zwrot dla inwestorów dywidendowych.

W okresie niskich stóp procentowych inwestorzy poszukują stabilnych źródeł dochodu. Akcje wypłacające dywidendę stanowią opcję wartą rozważenia w celu dywersyfikacji portfela nastawionego na dywidendę.