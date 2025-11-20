Tego dnia, 7 maja, kilka wiodących spółek wypłaciło swoje kwartalne dywidendy. Akcje te zasługują na szczególną uwagę inwestorów poszukujących regularnego dochodu.
Wypłata dywidendy 7 maja 2025 r.
- Essilora : 3,95 €, dawać : 1,96%
- Deutsche post : 1,85 €, dawać : 4,65%
- Intel : $ 0,12, dawać : 1,62%
- Pierwsza Energia : $ 0,42, dawać : 4,33%
- Energia Nextera : $ 0,89, dawać : 11,55%
- Podmiejski propan : $ 0,32, dawać : 6,55%
Giganci i ich dywidendy
Essilor, światowy lider w dziedzinie optyki okulistycznej, wypłacił dywidendę w wysokości 3,95 euro na akcję, oferując atrakcyjną stopę zwrotu 1,96%. Ta ugruntowana firma reprezentuje solidny wybór dla portfeli zorientowanych na dywidendę.
Z kolei Deutsche Post, niemiecka grupa logistyczna, zajmowała się dystrybucją 1,85 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 4,65%. Ta firma, dobrze prosperująca w swojej branży, stanowi ciekawa inwestycja dla regularnego dochodu.
Wartości technologiczne
Intel, gigant branży półprzewodników, zapłacił Dolar 0,12 na akcję, co daje rentowność 1,62%. Pomimo wyzwań w tym sektorze, spółka ta oferuje znaczną dywidendę.
Usługi publiczne i energia
FirstEnergy, amerykańska firma użyteczności publicznej, dystrybuowała Dolar 0,42 na akcję, generując zwrot w wysokości 4,33%. Ta stabilna spółka stanowi mądry wybór dla inwestorów poszukujących regularnych dywidend.
NextEra Energy, lider w dziedzinie energii odnawialnej, wypłacił dywidendę w wysokości Dolar 0,89 na akcję, oferując wyjątkowo wysoką stopę zwrotu 11,55%. Ta rozwijająca się spółka może okazać się szczególnie atrakcyjna dla długoterminowych inwestorów.
Wreszcie Suburban Propane, firma zajmująca się dystrybucją propanu, dystrybuowała Dolar 0,32 na akcję, czyli zwrot w wysokości 6,55%. Choć spółka ta jest mniej znana, oferuje ona atrakcyjny zwrot dla inwestorów dywidendowych.
W okresie niskich stóp procentowych inwestorzy poszukują stabilnych źródeł dochodu. Akcje wypłacające dywidendę stanowią opcję wartą rozważenia w celu dywersyfikacji portfela nastawionego na dywidendę.