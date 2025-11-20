Dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu piątek 26 kwietnia okazał się ciekawym dniem, gdyż kilka znanych spółek wypłaciło dywidendy swoim akcjonariuszom. Inwestorzy z niecierpliwością czekają na wypłatę dywidend, ponieważ stanowią one stabilne i potencjalnie atrakcyjne źródło dochodu pozwalające zdywersyfikować portfel inwestycyjny.

Wypłata dywidendy 26 kwietnia 2025 r.

Interesujący wybór dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu

L'Oréal, francuski gigant kosmetyczny, wypłacił dywidendę w wysokości 6,60 € na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 1,50%. Mimo że wyniki te są stosunkowo skromne, L'Oréal jest uważany za bezpieczny zakład dla inwestorów poszukujących regularnego i stabilnego dochodu.

Grupa medialno-dystrybucyjna Lagardère wypłaciła dywidendę w wysokości 0,65 €oferując atrakcyjny zwrot 3,17%. Ta zdywersyfikowana firma może zainteresować inwestorów poszukujących wyższych dochodów, chociaż jego profil ryzyka jest potencjalnie wyższy.

Interparfums, spółka specjalizująca się w tworzeniu i dystrybucji perfum i produktów kosmetycznych, wypłaciła dywidendę w wysokości 1,15 €, co stanowi plon 2,23%. Ta firma może być ciekawa dla inwestorów chcących zdywersyfikować swój portfel dywidendowy w sektorze luksusowym.

BASF, niemiecki gigant chemiczny, wypłacił hojną dywidendę w wysokości 3,40 €oferując wysoką wydajność 6,63%. Ta cykliczna spółka mogłaby być odpowiednia dla inwestorzy poszukujący wysokich dochodówale gotowi zaakceptować wyższy poziom ryzyka.

Wreszcie, amerykańska firma dystrybucyjna propanu, Star Gas Partners, wypłaciła dywidendę w wysokości $ 0,17, co stanowi plon 6,14%. Choć ta firma jest mniej znana, mogłaby przyciągnąć inwestorzy poszukujący wysokich zysków w sektorze defensywnym.

Podsumowując, dywidendy te oferują atrakcyjne możliwości dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu, od bezpiecznych zakładów po wyższe, ale bardziej ryzykowne zyski. Ważne jest, aby dokładnie ocenić swoje cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka przed wyborem akcji, które najlepiej pasują do Twojego portfela nastawionego na dywidendę.