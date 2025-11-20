EduBourse » Wiadomości EduBourse » Dywidendy, na które warto zwrócić uwagę w ten piątek, 12 kwietnia

W najbliższy piątek, 12 kwietnia, kilka wiodących spółek wypłaci kwartalne dywidendy. Firmy takie jak Abbott Labs, AbbVie, Fortress Biotech, Camden i Qifu Tech będą należeć do najbardziej oczekiwanych przez inwestorów przedsiębiorstw.

Wypłata dywidendy 12 kwietnia 2025 r.

Laboratoria Abbotta: $ 0,55 , dawać : 1,98%

, dawać : AbbVie : $ 1,55 , dawać : 3,67%

, dawać : Twierdza Biotech: $ 0,19 , dawać : 13,64%

, dawać : Camden : $ 0,42 , dawać : 5,63%

, dawać : Technologia Qifu: $ 0,57, dawać : 5,33%

Abbott Labs: Solidna dywidenda w sektorze opieki zdrowotnej

Gigant branży opieki zdrowotnej Abbott Labs wypłaci dywidendę w wysokości $ 0,55 na akcję, oferując rentowność w wysokości 1,98%. Ta znana na całym świecie firma ceniona jest za swoją stabilność finansową i zdolność do generowania stałego przepływu środków pieniężnych, co czyni ją bezpieczną przystanią dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu.

AbbVie: Hojna dywidenda w sektorze farmaceutycznym

AbbVie, wiodąca firma farmaceutyczna, wypłaci dywidendę w wysokości $ 1,55 na akcję, co daje rentowność 3,67%. Spółka ta znana jest ze swoich solidnych wyników finansowych i udanego portfolio leków, co czyni ją atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.

Fortress Biotech: Atrakcyjna dywidenda dla inwestorów poszukujących wysokich zysków

Fortress Biotech, spółka biofarmaceutyczna, wypłaci dywidendę w wysokości $ 0,19 na akcję, oferując imponującą stopę zwrotu 13,64%. Mimo że ryzyko w tym sektorze jest wyższe, inwestorzy zainteresowani wyższymi zyskami mogą uznać te akcje za interesujące i zdywersyfikować swój portfel.

Camden: Stabilna dywidenda w sektorze nieruchomości

Camden, spółka zajmująca się nieruchomościami, wypłaci dywidendę w wysokości $ 0,42 na akcję, przy rentowności 5,63%. Akcje te cieszą się popularnością wśród inwestorów poszukujących regularnego dochodu, gdyż sektor nieruchomości jest generalnie uważany za bardziej stabilny.

Qifu Tech: Atrakcyjna dywidenda w sektorze technologicznym

Qifu Tech, rozwijająca się firma technologiczna, wypłaci dywidendę w wysokości $ 0,57 na akcję, oferując rentowność w wysokości 5,33%. Mimo że sektor technologiczny charakteryzuje się większą zmiennością, akcje te mogą zainteresować inwestorów poszukujących wyższych zysków w swoim portfelu.

Ogólnie rzecz biorąc, dywidendy te oferują atrakcyjne możliwości dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Inwestorzy będą jednak musieli ocenić profil ryzyka i zwrotu każdej spółki, aby mieć pewność, że papiery wartościowe odpowiadają ich długoterminowym celom inwestycyjnym.