Inwestorzy nieustannie poszukują pewnych i stabilnych źródeł dochodu. W najbliższy piątek, 31 maja, kilka spółek wypłaci atrakcyjne dywidendy, co stanowi doskonałą okazję do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Wypłata dywidendy 31 maja 2025 r.

Wybór akcji o wysokiej rentowności

Energia kardynalna (wydajność 10,26%) I Euroland Corp. (wydajność 5,95%) wyróżniają się wyjątkowo wysokimi dywidendami élevés. Akcje te zasługują na szczególną uwagę inwestorów, dla których priorytetem jest stały dochód.

Aquila (wydajność 6,15%) I Dow (wydajność 4,91%) to również mądre wybory, łączące w sobie znaczne zyski i stabilność finansową.

Różnorodne możliwości

Dla inwestorów poszukujących równowagi między dochodem a potencjałem wzrostu, eBay (wydajność 1,98%), T-Mobile (wydajność 1,57%) I Allstate (wydajność 2,23%) oferują atrakcyjne dywidendy i działają w obiecujących sektorach.

Wreszcie Globalne (wydajność 1,20%) I Legrand (wydajność 2,03%) to solidne wartości, które warto wziąć pod uwagę przy dywersyfikowanej ekspozycji.

Zbuduj zrównoważony portfel

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem, kluczem jest dywersyfikacja. Dzięki mądremu włączeniu do swojego portfela akcji wypłacających dywidendę możesz cieszyć się regularnym dochodem, korzystając jednocześnie z długoterminowego potencjału wzrostu.

Zapoznaj się z tymi możliwościami już dziś i zbuduj portfel dostosowany do Twoich celów finansowych. Dywidendy z 31 maja to doskonała okazja, aby wzmocnić swoją strategię inwestycyjną.