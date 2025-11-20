Globalne przedsiębiorstwa po raz kolejny udowodniły swoją odporność na obecne wyzwania gospodarcze, prezentując kwartalne wyniki, które przebiły prognozy analityków. Takie giganty jak Safran, Amundi, Exxon Mobil i Chevron osiągnęły wyniki przewyższające oczekiwania, co wzmocniło wiarę inwestorów w zdolność tych firm do radzenia sobie w niepewnym otoczeniu.

Wyniki korporacyjne za I kw. 1 r.

Safran : Występ 6,28 mld euro (konsensus co do 6,13 mld euro )

(konsensus co do ) Amundi : Występ 824 mln euro (konsensus co do 818,13 mln euro ), BPA 1,55 € (konsensus co do 1,54 € )

(konsensus co do ), BPA (konsensus co do ) Exxon Mobil : Występ 83,08 miliarda dolarów (konsensus co do 78,61 miliarda dolarów ), BPA $ 2,06 (konsensus co do $ 2,21 )

(konsensus co do ), BPA (konsensus co do ) Szewron : Występ 48,72 miliarda dolarów (konsensus co do 47,19 miliarda dolarów), BPA $ 2,93 (konsensus co do $ 2,96)

Safran i Amundi błyszczą w sektorze europejskim

W sektorze europejskim francuski gigant lotniczy Safran ogłosił wyniki na poziomie 6,28 mldprzekraczając konsensus analityków ustalony na poziomie 6,13 mld. Te dobre wyniki są dowodem odporności firmy pomimo ciągłych wyzwań w branży lotniczej.

Amundi, europejska firma zarządzająca aktywami, nie zamierza pozostać w tyle. Z występem 824 milionów, wyższy niż konsensus 818,13 milionówi zysk na akcję (EPS) 1,55 €, wbrew konsensusowi 1,54 €Amundi udowadnia, że ​​jest w stanie generować solidne zyski dla swoich inwestorów.

Exxon Mobil i Chevron dominują w sektorze naftowym

W Stanach Zjednoczonych giganci naftowi Exxon Mobil i Chevron również przekroczyli oczekiwania. Exxon Mobil odnotował wynik 83,08 mld, znacznie powyżej konsensusu 78,61 mld, pomimo nieco niższego niż oczekiwano zysku na akcję, Dolarów 2,06 wbrew konsensusowi Dolarów 2,21.

Chevron ze swojej strony odnotował wynik 48,72 mld, przed konsensusem 47,19 mld. Jego BPA Dolarów 2,93 był nieznacznie niższy od konsensusu Dolarów 2,96, ale i tak robi wrażenie.

Te wyjątkowe wyniki świadczą o tym, że przedsiębiorstwa te potrafią dostosowywać się do wahań cen energii i optymalizować swoje działania w celu utrzymania rentowności.