Poniedziałek 24 czerwca zapowiada się jako kluczowy dzień dla światowych rynków finansowych. Od Nowej Zelandii po Stany Zjednoczone, przez Japonię i Europę, dzień będzie naznaczony serią ważnych ogłoszeń ekonomicznych, które mogą zmienić globalny krajobraz gospodarczy.

Już od wczesnych godzin porannych ton będzie wyznaczał bilans handlowy Nowej Zelandii. Analitycy przewidują poprawę 0.204 mld dolarów nowozelandzkichprzeciwko 0.091 mld dolarów nowozelandzkich poprzednio. Po tym ogłoszeniu Bank Japonii opublikuje podsumowanie opinii, co stanowi kluczowy wskaźnik pozwalający zrozumieć przyszły kierunek japońskiej polityki pieniężnej.

Kalendarz ekonomiczny na 24 czerwca 2025 r.

00:45: Bilans handlowy – Nowa Zelandia – Średnia – 0.204 mld dolarów nowozelandzkich (Oczekiwane: 0.155 mld NZ$)

01:50: Podsumowanie opinii BoJ – Japonia – Średni

09:00 rano: Przemówienie Fed Wallera – USA – Medium

09:00 rano: Rachunek bieżący – Szwajcaria – Średnia – Oczekiwana: 13.4 mld CHF

10:00: Klimat biznesowy Ifo – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 89.7

12:00: Zamówienia CBI Industrial Trends – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: -26

12:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 89

16:30: Wskaźnik produkcji Fed w Dallas – USA – Średnia – Oczekiwana: -13

20:00: Przemówienie Fed Daly’ego – USA – Medium

Europa w centrum uwagi

Klimat biznesowy Ifo w Niemczech, oczekiwany na 89.7, może być barometrem potencjalnego ożywienia gospodarczego w wiodącej gospodarce Europy. Inwestorzy będą również wypatrywać indeksu zaufania konsumentów w strefie euro, którego publikacja planowana jest na rok 89, wyraźna poprawa w porównaniu do 84.5 precedens.

Te europejskie wskaźniki mogą być przyczyną znaczących ruchów na rynkach akcji i parach walutowych obejmujących euro.

Le kalendarz ekonomiczny Ten poniedziałek jest szczególnie pracowity. Po drugiej stronie Atlantyku przemówienia członków Rezerwy Federalnej Wallera i Daly'ego będą przedmiotem wnikliwej analizy. Ich komentarze na temat inflacji i stóp procentowych mogą wpłynąć na oczekiwania inwestorów co do amerykańskiej polityki pieniężnej.

Oczekiwania inwestorów są duże, szczególnie w odniesieniu do oznak ożywienia w Europie i wytycznych Rezerwy Federalnej. Potencjalny wpływ na rynki może skutkować zwiększoną zmiennością par walutowych EUR/USD i EUR/JPY, a także indeksów giełdowych w Europie i USA.

Podsumowując, dzień ten zapowiada się jako prawdziwy test dla światowej gospodarki. Czy będziemy potrafili wykorzystać nadarzające się okazje, czy też staniemy się ofiarami nieprzewidywalnych ruchów rynkowych? Odpowiedź poznamy w ogłoszeniach w poniedziałek 24 czerwca.