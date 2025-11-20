Inwestorzy na całym świecie wstrzymują oddech przed potencjalnie wybuchowym dniem w najbliższą środę, 12 czerwca. Od Wielkiej Brytanii po strefę euro, w tym Stany Zjednoczone i Kanadę, na rynki uderzy lawina wnikliwie analizowanych statystyk ekonomicznych i ważnych decyzji w sprawie polityki pieniężnej.

Kalendarz ekonomiczny na 12 czerwca 2025 r.

03:30: Wskaźnik inflacji (roczny) – Chiny – wysoki – 0.3% (Oczekiwane: 0.4%)

(Oczekiwane: 0.4%) 03:30: PPI (roczny) – Chiny – średni – -1.4% (Oczekiwano: -1.5%)

(Oczekiwano: -1.5%) 03:30: Wskaźnik inflacji (miesięczny) – Chiny – średnia – -0.1% (Oczekiwane: 0%)

(Oczekiwane: 0%) 08:00: PKB (miesięcznie) – Wielka Brytania – Wysoki – 0% (Oczekiwane: 0%)

(Oczekiwane: 0%) 08:00: PKB rok do roku – Wielka Brytania – Wysoki – 0.6% (Oczekiwane: 0.6%)

(Oczekiwane: 0.6%) 08:00: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Wielka Brytania – średnia – -1.4% (Oczekiwano: -0.2%)

(Oczekiwano: -0.2%) 08:00: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Wielka Brytania – średnia – -0.9% (Oczekiwano: -0.1%)

(Oczekiwano: -0.1%) 08:00: 3-miesięczny średni PKB – Wielka Brytania – Średnia – 0.7% (Oczekiwane: 0.7%)

(Oczekiwane: 0.7%) 08:00: Bilans handlowy towarów poza USA – Wielka Brytania – Średnia – -7.29 mld funtów (Oczekiwane: -3.3 mld funtów)

(Oczekiwane: -3.3 mld funtów) 08:00: Bilans handlowy towarów – Wielka Brytania – Średnia – -19.61 mld funtów (Oczekiwane: -14.2 mld funtów)

(Oczekiwane: -14.2 mld funtów) 08:00: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – średnia – 2.4% (Oczekiwane: 2.4%)

(Oczekiwane: 2.4%) 08:00: Ostateczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – średnia – 0.1% (Oczekiwane: 0.1%)

(Oczekiwane: 0.1%) 08:00: CPI – Strefa Euro – Wysoki

11:00: Raport IEA dotyczący rynku ropy naftowej – strefa euro – średni

11:30: Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych – strefa euro – średnia

14:30: Wskaźnik inflacji (miesięczny) – Stany Zjednoczone – wysoki – oczekiwany: 0.1%

14:30: CPI – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 313.5

14:30: Wskaźnik inflacji bazowej (miesięczny) – Stany Zjednoczone – wysoki – oczekiwany: 0.3%

14:30: Wskaźnik inflacji bazowej (roczny) – Stany Zjednoczone – wysoki – oczekiwany: 3.5%

14:30: CPI – Stany Zjednoczone – Wysoki – Oczekiwany: 314.37

14:30: Wskaźnik inflacji (roczny) – Stany Zjednoczone – wysoki – oczekiwany: 3.4%

15:45: Przemówienie McCaul z EBC – Strefa euro – Medium

16:30: Zmiana zapasów ropy naftowej EIA – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: -1.75 mln

16:30: Zmiana zapasów benzyny EIA – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 0.25 mln

20:00: Miesięczne sprawozdanie budżetowe – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: -250 mld USD

20:00: Projekcje ekonomiczne FOMC – Stany Zjednoczone – Wysoki

20:00: Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych – Stany Zjednoczone – Wysoka – Oczekiwana: 5.5%

20:30: Konferencja prasowa Fed – Stany Zjednoczone – Wysoki

21:30: Przemówienie gubernatora Banku Kanady Macklema – Kanada – Wysokie

Rynki pod presją: Wszystkie oczekiwania wobec pracowitego dnia 12 czerwca

Zbliża się przełomowy dzień, w którym nastąpi wiele ważnych ogłoszeń ekonomicznych. Czy jesteś gotowy wykorzystać szanse i uniknąć pułapek? Na co należy zwrócić uwagę.

Poranek rozpocznie się z hukiem od długo oczekiwanych danych zinflacja w Wielkiej Brytanii i strefie euro w programie kalendarz ekonomiczny. Inwestorzy wstrzymają oddech, gdy nadejdą dane dotyczące cen konsumpcyjnych, które mogą, ale nie muszą, potwierdzić wysiłki Banku Anglii i EBC w walce z rosnącymi kosztami utrzymania.

Jednak po południu wszystkie oczy zwrócą się ku Stanom Zjednoczonym, gdy zostaną opublikowane dane dotycząceinflacja amerykańska o godzinie 14:30. Dalsze przyspieszenie mogłoby zmusić Rezerwę Federalną do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej, ku wielkiemu niezadowoleniu rynków. Z drugiej strony, spowolnienie wzrostu cen przyniosłoby ulgę inwestorom.

La nakarmiony Następnie o godz. 20:25, przed długo oczekiwanym ogłoszeniem decyzji w sprawie polityki pieniężnej, Bank przedstawi nowe prognozy ekonomiczne. Rynki spodziewają się dalszej podwyżki stóp procentowych o 5,5 punktów bazowych do poziomu 20%, będą jednak uważnie śledzić komentarze Jerome'a ​​Powella, które zostaną wygłoszone o godz. 30:XNUMX. konferencja prasowa.

Kanadyjscy inwestorzy z pewnością zwrócą szczególną uwagę na przemówienie prezesa Banku Kanady, Tiffa Macklema, które odbędzie się o 21:30.

Gdzie dziś wieczorem zamkną się rynki? Czy wyceny spadną czy wzrosną? Odpowiedź zostanie podana za kilka godzin, pod koniec tego dnia wysokiego ryzyka, który może okazać się pełen niespodzianek i zwrotów akcji!