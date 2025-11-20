W piątek 5 kwietnia 2025 r. kilka wiodących spółek ogłosiło wypłatę dywidend swoim akcjonariuszom. Oto zestawienie najlepszych akcji oferujących atrakcyjne zyski.

Wypłata dywidendy 5 kwietnia 2025 r.

Inwestycja Chimera: Atrakcyjna stopa zwrotu 9,80%

Chimera Investment (CIM) ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,11lub roczne sprawozdanie 9,80%. Akcje te mogą zainteresować inwestorów poszukujących regularnego dochodu, ponieważ dywidenda stanowi znaczna część zysków firmy.

Invesco Mortgage: Wyjątkowa stopa zwrotu 16,88%

Invesco Mortgage Capital (IVR) ogłosiło wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,40lub roczne sprawozdanie 16,88%. Mimo że poziom zwrotu jest wysoki, inwestorzy powinni zachować ostrożność, gdyż może on odzwierciedlać większe ryzyko dla tej spółki inwestującej w kredyty hipoteczne.

Main Street Capital: Solidny zwrot na poziomie 6,11%

Main Street Capital (MAIN) ogłosiło kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,24, co odpowiada rocznej wydajności 6,11%. Ta firma private equity jest znana ze swojej polityki hojne i stabilne dywidendy, co czyni ją atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu.

Waterstone: Stopa zwrotu 5,24%

Waterstone, spółka zajmująca się nieruchomościami, ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,15lub roczne sprawozdanie 5,24%. Mimo że rentowność tej akcji jest bardziej umiarkowana niż w przypadku pozostałych omawianych akcji, Waterstone może być interesującą opcją dywersyfikacji portfela nastawionego na dywidendę.

Ogłoszenia dotyczące dywidend odzwierciedlają oczekiwania inwestorów dotyczące regularnych zysków w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Inwestorzy poszukujący stabilnego dochodu mogą zatem znaleźć to, czego szukają w tych akcjach, pod warunkiem, że starannie ocenią ryzyko specyficzne dla każdej spółki.