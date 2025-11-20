W piątek 5 kwietnia 2025 r. kilka wiodących spółek ogłosiło wypłatę dywidend swoim akcjonariuszom. Oto zestawienie najlepszych akcji oferujących atrakcyjne zyski.
Wypłata dywidendy 5 kwietnia 2025 r.
- Inwestycja Chimery : $ 0,11, dawać : 9,80%
- Kredyt hipoteczny Invesco : $ 0,4, dawać : 16,88%
- Stolica głównej ulicy : $ 0,24, dawać : 6,11%
- Kamień wodny : $ 0,15, dawać : 5,24%
Inwestycja Chimera: Atrakcyjna stopa zwrotu 9,80%
Chimera Investment (CIM) ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,11lub roczne sprawozdanie 9,80%. Akcje te mogą zainteresować inwestorów poszukujących regularnego dochodu, ponieważ dywidenda stanowi znaczna część zysków firmy.
Invesco Mortgage: Wyjątkowa stopa zwrotu 16,88%
Invesco Mortgage Capital (IVR) ogłosiło wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,40lub roczne sprawozdanie 16,88%. Mimo że poziom zwrotu jest wysoki, inwestorzy powinni zachować ostrożność, gdyż może on odzwierciedlać większe ryzyko dla tej spółki inwestującej w kredyty hipoteczne.
Main Street Capital: Solidny zwrot na poziomie 6,11%
Main Street Capital (MAIN) ogłosiło kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,24, co odpowiada rocznej wydajności 6,11%. Ta firma private equity jest znana ze swojej polityki hojne i stabilne dywidendy, co czyni ją atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu.
Waterstone: Stopa zwrotu 5,24%
Waterstone, spółka zajmująca się nieruchomościami, ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,15lub roczne sprawozdanie 5,24%. Mimo że rentowność tej akcji jest bardziej umiarkowana niż w przypadku pozostałych omawianych akcji, Waterstone może być interesującą opcją dywersyfikacji portfela nastawionego na dywidendę.
Ogłoszenia dotyczące dywidend odzwierciedlają oczekiwania inwestorów dotyczące regularnych zysków w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Inwestorzy poszukujący stabilnego dochodu mogą zatem znaleźć to, czego szukają w tych akcjach, pod warunkiem, że starannie ocenią ryzyko specyficzne dla każdej spółki.