Le Token Lido (LDO) miał pracowity tydzień, który charakteryzował się imponującym wzrostem 14% w zeszłą środę. Te niezwykłe osiągnięcia wpisują się w pozytywny rozwój ekosystemu Ethereum i samego protokołu Lido.

Sojusz Lido: Nowy powiew życia dla stETH

Niedawne ogłoszenie o utworzeniu Sojusz Lido wzbudziło ponowne zainteresowanie wśród inwestorów. Ta grupa partnerów i protokołów zobowiązała się do ochrony i promowania roli Lido Staked ETH (stETH) w Ethereum DeFi. Celem tej strategicznej inicjatywy jest wzmocnienie pozycji Lido w rozwijającym się ekosystemie.

Strategiczne partnerstwo z Symbiotic

Lido ujawniło również obiecujące partnerstwo z Symbiotyczny, startup wspierany przez współzałożycieli Lido i głównego inwestora. Współpraca ta ma na celu promowanie STETH na czele adopcji tokenów Liquid Retaking (LRT). Symbiotic, pozycjonujący się jako konkurent Eigenlayer, mógłby zapewnić Lido znaczącą przewagę konkurencyjną w tym rozwijającym się sektorze.

SEC porzuca dochodzenie w sprawie Ethereum

Spektakularny wzrost 14% Środa była w dużej mierze spowodowana ogłoszeniem przez Consensys, że wycofuje się ze śledztwa SEC w sprawie Ethereum. Wiadomość ta miała pozytywny wpływ na cały ekosystem Ethereum, szczególnie na Lido i innych powiązanych tokenach.

„Porzucenie dochodzenia Ethereum przez SEC jest silnym sygnałem dla całego rynku. Dla Lido jest to wyjątkowa okazja do wzrostu, wzmacniająca jego wiodącą pozycję w stakingu Ethereum” — mówi EduBourse, dyrektor ds. Portfel kryptowalut z EduBourse.

Pomimo tych pozytywnych zmian, token LDO doświadczył niewielkiej korekty, notując spadek o 1,71% w ciągu ostatnich 7 dni. Taka zmienność przypomina inwestorom, jak ważne jest zachowanie czujności na ciągle zmieniającym się rynku.