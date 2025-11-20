W burzliwej sytuacji gospodarczej, charakteryzującej się stałą inflacją i kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, przedsiębiorstwom coraz trudniej jest utrzymać wyniki. Jednak dwóm kultowym graczom na amerykańskim rynku dystrybucji udało się przełamać tę ponurą atmosferę, publikując wyjątkowo znakomite wyniki kwartalne.

Wyniki za I kw. 1 r.

Lowe's : Występ 21,36 miliarda dolarów (konsensus co do 21,14 miliarda dolarów ), Zysk na akcję $ 3,06 (konsensus co do $ 2,95 )

(konsensus co do ), Zysk na akcję (konsensus co do ) AutoZone : Występ 4,24 miliarda dolarów (konsensus co do 4,3 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 36,69 (konsensus co do $ 36,03)

Niezawodna wydajność w czasie burzy

W obliczu przeciwności losu, jakie trapią światową gospodarkę: galopującej inflacji i ciągłych podwyżek stóp procentowych, wiele przedsiębiorstw zmaga się z utrzymaniem rentowności. Jednak dwóch głównych graczy na rynku dystrybucji właśnie wykazało się odpornością, publikując kwartalne wyniki, które przerosły oczekiwania.

W samym sercu tej burzy gospodarczej, Lowe's, gigant branży remontowo-budowlanej, zdołał utrzymać swoją pozycję. Z obrotem 21,36 mldprzekraczając konsensus analityków ustalony na poziomie 21,14 mld, marka potrafiła wykorzystać odnowioną chęć właścicieli do ulepszania warunków, w których żyją. Zysk na akcję również osiągnął Dolarów 3,06przeciwko Dolarów 2,95 przewidywane przez ekspertów.

Równie imponujące było wykonanie z AutoZone, lider w dystrybucji części samochodowych. Pomimo rotacji 4,24 mld, nieco poniżej prognoz 4,3 mld, firmie udało się zwiększyć swoją rentowność. Zysk na akcję wzrósł do Dolarów 36,69, znacznie powyżej konsensusu ustalonego na Dolarów 36,03, co dowodzi jego zdolności do adaptacji do turbulencji.

Wyniki zostały przyjęte z zadowoleniem przez rynki, które natychmiast nagrodziły te dwie firmy. Na otwarciu sesji akcje Lowe’s i AutoZone były wzrosły odpowiednio o 5% i 7%, potwierdzając odnowione zaufanie inwestorów do tych odpornych wartości.