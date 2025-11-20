W ten poniedziałek, 8 lipca, na rynkach finansowych zapanuje chaos, gdyż spodziewane są publikacje kilku ważnych wskaźników ekonomicznych. Od Azji po Europę – te zapowiedzi mogą zmienić globalny krajobraz gospodarczy.

Kalendarz ekonomiczny na 8 lipca 2025 r.

01:50: Rachunek bieżący – Japonia – Średni – ¥ 2850B ( Oczekiwana kwota: 2450 mld ¥ )

( Oczekiwana kwota: 2450 mld ¥ ) 03:30: Pożyczki inwestycyjne na domy – Australia – Średni – -1.3% (Oczekiwane: 4.5%)

(Oczekiwane: 4.5%) 03:30: Kredyty hipoteczne (miesięczne) – Australia – średnie – -2% (Oczekiwane: 2%)

(Oczekiwane: 2%) 08:00: Eksport (miesięczny) – Strefa euro – średnia – -3.6%

08:00 rano: Bilans handlowy – strefa euro – wysoki – 24.9 mld € (Oczekiwane: 20.3 mld euro)

Strefa euro stoi przed wyzwaniem handlowym

Dziś w centrum uwagi znajdzie się bilans handlowy strefy euro. TO kalendarz ekonomiczny ogłasza optymistyczne prognozy na 24,9 mld euro, w porównaniu do 22,1 mld w poprzednim miesiącuEuropa wydaje się być gotowa do zajęcia stanowiska na arenie międzynarodowej. Jednakże ta obiecująca liczba kryje w sobie bardziej złożoną rzeczywistość: oczekuje się, że miesięczny eksport spadnie o 3,6%.

Ta paradoksalna sytuacja rodzi kluczowe pytania. Czy Europa padnie ofiarą własnej siły, gdy zbyt silne euro będzie ograniczać jej eksport? A może jesteśmy świadkami zdrowego zrównoważenia gospodarki europejskiej?

Inwestorzy wstrzymują oddech. Silny bilans handlowy może wzmocnić euro, natomiast spadek eksportu może skłonić EBC do utrzymania akomodacyjnej polityki pieniężnej.

Azja i Pacyfik: między nadziejami i obawami

W Japonii rachunek bieżący jest pod ścisłą kontrolą. Z prognozą 2850 miliarda jenów, rosnący w stosunku do 2051 miliardów poprzednio, archipelag wydaje się wyłaniać z wody. Ale czy ta poprawa wystarczy, aby ożywić gospodarkę poszukującą nowego życia?

Tymczasem Australia zmaga się z przeciwnościami na rynku nieruchomości. Oczekuje się, że kredyty inwestycyjne na domy spadną o 1,3%podczas gdy miesięczne raty kredytu hipotecznego mogą spaść o 2%. Czy te liczby oznaczają koniec australijskiego marzenia o posiadaniu własnego domu?

W reakcji na te ogłoszenia rynki azjatyckie mogą doświadczyć zwiększonej zmienności. Szczególnie istotne będzie obserwowanie jena i dolara australijskiego.

W tym decydującym dniu inwestorzy i decydenci polityczni są w stanie najwyższej gotowości. Oświadczenia ogłoszone w ten poniedziałek, 8 lipca, mogą wyraźnie określić trendy gospodarcze w nadchodzących miesiącach. Bądź na bieżąco, aby śledzić wpływ tych danych na rynki światowe w czasie rzeczywistym.