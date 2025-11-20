EduBourse » Wiadomości EduBourse » Rynki w pogotowiu: cała uwaga skupiona na Lagarde i rozczarowujących danych z Chin

Inwestorzy będą uważnie śledzić napięty kalendarz ekonomiczny w poniedziałek, 17 czerwca. Ale to przemówienie Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, przyciągnie całą uwagę.

Jego wypowiedzi są oczekiwane z niecierpliwością, gdyż inflacja w strefie euro utrzymuje się na wysokim poziomie. Mogą one dostarczyć kluczowych wskazówek na temat przyszłego kierunku polityki pieniężnej oraz wywrzeć silny wpływ na rynki obligacji i walut.

Kalendarz ekonomiczny na 17 czerwca 2025 r.

01:50: Zamówienia na maszyny (miesięcznie) – Japonia – Średnie – -2.9% (Oczekiwano: -3.1%)

(Oczekiwano: -3.1%) 01:50: Zamówienia na maszyny (roczne) – Japonia – średnie – 0.7% (Oczekiwano: -0.1%)

(Oczekiwano: -0.1%) 03:30: Wskaźnik cen domów (roczny) – Chiny) Średnia – -3.9% (Oczekiwano: -3.5%)

(Oczekiwano: -3.5%) 04:00: Inwestycje w aktywa trwałe (YTD) (roczne) – Chiny – średnia – 4% (Oczekiwane: 4.2%)

(Oczekiwane: 4.2%) 04:00: Produkcja przemysłowa (roczna) – Chiny – wysoka – 5.6% (Oczekiwane: 6%)

(Oczekiwane: 6%) 04:00: Sprzedaż detaliczna (roczna) – Chiny – wysoka – 3.7% (Oczekiwane: 3%)

(Oczekiwane: 3%) 04:00: Stopa bezrobocia – Chiny – średnia – 5% (Oczekiwane: 5%)

(Oczekiwane: 5%) 10:00 rano: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.8%

10:00: Bilans handlowy – Strefa euro – Średnia – Oczekiwana: -3.5 mld euro

14:15: Rozpoczęcie budowy – Kanada – Średnie – Oczekiwane: 241 tys.

14:30: Wskaźnik produkcji przemysłowej w stanie Nowy Jork – USA – wysoki – oczekiwany: -13

19:00: Przemówienie Harkera – USA – Medium

Chiny rozczarowują produkcją przemysłową

Jednocześnie niepokój będą budzić słabe statystyki dotyczące chińskiej produkcji przemysłowej, mniej wiarygodne niż oczekiwano. Niższy popyt ze strony drugiej co do wielkości gospodarki świata może spowodować spadek i tak już obciążonych cen ropy naftowej.

Śledź na żywo reakcje rynku po tych kluczowych ogłoszeniach kalendarz ekonomiczny. Nasi eksperci przedstawią Ci dogłębną analizę, która pomoże Ci najlepiej dostosować Twoje pozycje i strategie inwestycyjne.

W i tak już napiętej sytuacji inwestorzy obawiają się nowych niekorzystnych sygnałów, które mogłyby nasilić obawy o globalne spowolnienie gospodarcze.