Myślałeś, że w tym tygodniu zaspokoiłeś już swoją dawkę adrenaliny? Zastanów się jeszcze raz, bo ten czwartek zapowiada się jako prawdziwa fala uderzeniowa dla światowych rynków finansowych.

W ciągu dnia zostanie ujawnionych wiele istotnych danych ekonomicznych. Od Japonii przez Europę po Stany Zjednoczone kluczowe dane dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji, zatrudnienia i handlu zapowiadają się na wybuchowe.

Wyobraź sobie konsekwencje poważnego rozczarowania japońskim wzrostem gospodarczym lub przyspieszenia inflacji w Europie? Rynki mogą zostać natychmiast opanowane przez gwałtowne wstrząsy. Inwestorzy wstrzymywali oddech w oczekiwaniu na kolejne zacieśnienie polityki pieniężnej.

Kalendarz ekonomiczny na 16 maja 2025 r.

01:40: Przemówienie RBA Hunter – Australia – Medium

01:50: Wstępny roczny wzrost PKB – Japonia – średnia – -2% (Oczekiwano: -1.5%)

(Oczekiwano: -1.5%) 01:50: Wstępny wskaźnik wzrostu PKB kwartał do kwartału – Japonia – Wysoki – -0.5% (Oczekiwano: -0.4%)

(Oczekiwano: -0.4%) 03:30: Zmiana pracy – Australia – Wysoki – 38.5 tysięcy (Oczekiwana liczba: 23.7 tys.)

(Oczekiwana liczba: 23.7 tys.) 03:30: Stopa bezrobocia – Australia – wysoka – 4.1% (Oczekiwane: 3.9%)

(Oczekiwane: 3.9%) 03:30: Zmienność zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin – Australia – Wysoka – -6.1K

03:30: Wskaźnik uczestnictwa w zatrudnieniu – Australia – Wysoki – 66.7% (Oczekiwane: 66.6%)

(Oczekiwane: 66.6%) 03:30: Zmienność zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin – Australia – Wysoka – 44.6 tysięcy

10:00: Raport BoE na temat stabilności finansowej – Wielka Brytania – średni

10:00: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.9%

11:00: Bilans handlowy – strefa euro – średnia – oczekiwana: 4.77 mld euro

14:30: Wskaźnik produkcji Fed w Filadelfii – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 8

14:30: Rozpoczęcie budowy domów – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 1.42 mln

14:30: Rozpoczęcie budowy domów (miesięcznie) – Stany Zjednoczone – średnia – oczekiwana: 3.8%

14:30: Wstępne pozwolenie na budowę – Stany Zjednoczone – Średnie – Oczekiwane: 1.48 mln

14:30: Wstępne pozwolenia na budowę (miesięczne) – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: -0.2%

14:30: Liczba pierwszych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych – USA – wysoka – oczekiwana: 220 tys.

14:30: Ceny eksportowe (miesięczne) – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 0.4%

14:30: Ceny importowe (miesięczne) – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 0.3%

15:15: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 0.1%

16:00: Przemówienie Fed Barra – Stany Zjednoczone – Medium

16:30: Przemówienie Fed Harkera – Stany Zjednoczone – Medium

17:30: Przemówienie Fed Maestro – Stany Zjednoczone – Medium

21:50: Przemówienie Fed Bostica – Stany Zjednoczone – Medium

Dzień pełen napięcia dla inwestorów

Wczesnym rankiem uwaga skupi się na Japonii, gdzie zostaną opublikowane wstępne dane dotyczące wzrostu PKB za pierwszy kwartał 2025 r. Ekonomiści przewidują, że spowolnienie do 0,1% kwartalnie, znacznie poniżej 0,4% nagrano wcześniej. Rozczarowanie może podsycić spekulacje na temat dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Japonii.

Następnie Australia znajdzie się w centrum uwagi za sprawą danych o zatrudnieniu za kwiecień. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzymać się na stabilnym poziomie 3,8%ale tworzenie miejsc pracy będzie dokładnie badane po solidny zysk 38.500 XNUMX w zeszłym miesiącu. Nieoczekiwane przyspieszenie wiązałoby się z ryzykiem nasilenia presji inflacyjnej.

W strefie euro inflacja końcowa za kwiecień spodziewana jest na poziomie 1,2% ponad rok, co potwierdza ponowny wzrost napięć cenowych w regionie. Bilans handlowy będzie również wskaźnikiem siły popytu krajowego.

Zajęty amerykański plan dnia

Jednak to w Stanach Zjednoczonych stawka będzie najbardziej decydująca, gdzie publikowane będą liczne wskaźniki: pozwolenia na budowę, rozpoczęte budowy, produkcja przemysłowa, a także uważnie obserwowane ceny importu/eksportu i cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Rynki będą szczególnie uważnie śledzić ton wypowiedzi prezesa Rezerwy Federalnej w Filadelfii.

Krótko mówiąc, w najbliższy czwartek zostanie opublikowana prawdziwa lawina kluczowych danych ekonomicznych, co wystawi na próbę oczekiwania operatorów. Przygotuj się na dzień, który może spowodować potężne wstrząsy na rynkach akcji i obligacji!