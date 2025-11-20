We wtorek 28 maja rynki finansowe będą w stanie podwyższonej gotowości ze względu na spodziewane na całym świecie ogłoszenia ważnych wydarzeń ekonomicznych. Wśród wyczekiwanych wskaźników, dane dotyczące zaufania amerykańskich konsumentów, cen domów i sprzedaży detalicznej w Australii mogą wstrząsnąć inwestorami.

Ostatni wzrost inflacji skłonił banki centralne do zaostrzenia polityki pieniężnej, co miało bezpośredni wpływ na zaufanie konsumentów i ich wydatki. Inwestorzy będą wyczuleni na najmniejsze oznaki spowolnienia lub ożywienia gospodarczego.

Kalendarz ekonomiczny na 28 maja 2025 r.

03:30: Sprzedaż detaliczna (miesięczna) Prel – Australia – Średnia – 0.1% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 06:55 rano: Przemówienie Bostica z Fed – USA – Medium

08:00: Ceny hurtowe (roczne) – Strefa euro – Średnia – -1.8% (Oczekiwano: -2.2%)

(Oczekiwano: -2.2%) 08:00: Ceny hurtowe (miesięczne) – Strefa euro – Średnia – 0.4% (Oczekiwane: 0.1%)

(Oczekiwane: 0.1%) 12:00: Popyt na zasiłki dla bezrobotnych – strefa euro – średnia – oczekiwana: -12 tys.

12:00: Statystyki handlowe CBI – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: -40

15:00: S&P/Case-Shiller Miesięczny indeks cen domów – USA – Średnia – Oczekiwana: 0.8%

15:00: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (roczny) – USA – średnia – oczekiwana: 7.3%

15:55: Przemówienie Fed Kashkari – USA – średnie

16:00: Zaufanie konsumentów – USA – wysokie – oczekiwane: 96

16:30: Wskaźnik produkcji Fed w Dallas – USA – Średnia – Oczekiwana: -14

19:05: Przemówienie Fed Daly’ego – USA – Medium

19:05: Przemówienie Lisy Cook z Fed – USA – Medium

Jakie potencjalne skutki dla rynków?

Dzisiejsze ogłoszenia mogą mieć istotny wpływ na rynki akcji, obligacji i walut. Nieoczekiwany spadek zaufania konsumentów może zaważyć na notowaniach akcji w USA i nasilić obawy o spowolnienie gospodarcze. Z drugiej strony pozytywne niespodzianki w sprzedaży detalicznej w Australii lub cenach nieruchomości w Stanach Zjednoczonych mogą wesprzeć rynki akcji.

Inwestorzy będą też uważnie słuchać przemówień przedstawicieli Rezerwy Federalnej, szukając wskazówek na temat przyszłego kierunku stóp procentowych. Nadmiernie restrykcyjna polityka pieniężna może spowolnić wzrost gospodarczy, natomiast przedwczesne jej poluzowanie może spowodować ożywienie inflacji.

Bądź na bieżąco, aby śledzić rozwój sytuacji na rynku w tym pełnym wrażeń dniu.