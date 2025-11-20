Wtorek 25 czerwca zapowiada się jako kluczowy dzień dla światowych rynków finansowych. Oczekuje się opublikowania szeregu ważnych wskaźników ekonomicznych, które mogą wpłynąć na kształt krótkoterminowych trendów i decyzje inwestorów.

Kalendarz ekonomiczny na 25 czerwca 2025 r.

02:30: Wskaźnik zaufania konsumentów Westpac – Australia – Średni – 83.6 ( Oczekiwana: 82.2 )

( Oczekiwana: 82.2 ) 02:30: Zmiana wskaźnika zaufania konsumentów Westpac – Australia – Wysoki – 1.7% (Oczekiwano: -0.1%)

(Oczekiwano: -0.1%) 09:00 rano: Ostateczna kwartalna stopa wzrostu PKB – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.7%

09:00 rano: Ostateczny wzrost PKB (roczny) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 2.4%

13:00: Przemówienie Fed Bowman – USA – Medium

14:30: Wskaźnik inflacji bazowej (miesięczny) – Kanada – wysoki – oczekiwany: 0.2%

14:30: Średnia roczna wskaźnika CPI – Kanada – Wysoka – Oczekiwana: 2.8%

14:30: Mediana CPI (roczna) – Kanada – Wysoka – Oczekiwana: 2.6%

14:30: Wskaźnik inflacji (roczny) – Kanada – wysoki – oczekiwany: 2.6%

14:30: Wskaźnik inflacji (miesięczny) – Kanada – Wysoki – Oczekiwany: 0.3%

14:30: Wskaźnik inflacji bazowej (roczny) – Kanada – wysoki – oczekiwany: 1.6%

14:30: Indeks aktywności krajowej Rezerwy Federalnej w Chicago – USA – Średnia – Oczekiwana: -0.4

15:00: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (roczny) – USA – średnia – oczekiwana: 6.9%

15:00: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (miesięczny) – USA – średnia – oczekiwana: 1.1%

16:00: Zaufanie konsumentów – USA – wysokie – oczekiwane: 100

18:00: Lisa Cook z Fed – USA – Medium

20:10: Przemówienie Fed Bowman – USA – Medium

22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – USA – średnia

Inflacja kanadyjska w centrum uwagi

Uwaga inwestorów będzie zwrócona zwłaszcza na dane dotyczące inflacji w Kanadzie. Analitycy spodziewają się, że roczna stopa inflacji nieznacznie spadnie z 2,7% do 2,6%. Dane te mogą mieć istotny wpływ na decyzje Banku Kanady w zakresie polityki pieniężnej.

Rynki wstrzymują oddech. Niższa niż oczekiwano inflacja może złagodzić presję na stopy procentowe, natomiast niespodziewany wzrost może nasilić obawy przed przedłużającym się zacieśnianiem polityki pieniężnej.

Nie daj się ponieść niepewności. Bądź na bieżąco, śledząc uważnie kalendarz ekonomiczny i bądź gotowy działać odpowiednio.

Europejski PKB i zaufanie konsumentów w USA: kluczowe wskaźniki

Dzień rozpocznie się od publikacji ostatecznych danych dotyczących wzrostu PKB w strefie euro. Prognozy przewidują potwierdzenie kwartalnego tempa wzrostu na poziomie 0,7%, co jest zachęcającym sygnałem dla gospodarki europejskiej.

Później zostanie opublikowany amerykański wskaźnik zaufania konsumentów. Oczekiwania mają tendencję spadkową, a prognoza zakłada 100 punktów w porównaniu do 102 wcześniej. Bardziej gwałtowny spadek może być sygnałem spowolnienia konsumpcji, będącej kluczowym czynnikiem napędzającym gospodarkę USA.

Skorzystaj z okazji i przewidź ruchy rynkowe. Dane te mogą okazać się interesującym źródłem inwestycji dla doświadczonych traderów.

Napięty harmonogram dla Fed

W tym dniu przemówienia wygłosi kilku członków Rezerwy Federalnej USA. Szczególnie uważnie będą analizowane przemówienia Michelle Bowman i Lisy Cook pod kątem ewentualnych wskazówek na temat przyszłego kierunku amerykańskiej polityki pieniężnej.

Nie pozwól, aby niepewność dyktowała twoje decyzje. Przygotuj się na szybką reakcję na oświadczenia mogące mieć wpływ na rynki.

Podsumowując, dzień 25 czerwca zapowiada się niezwykle interesująco i dostarczy inwestorom wielu cennych informacji. Od inflacji w Kanadzie, przez dane gospodarcze z Europy i USA, aż po interwencje Rezerwy Federalnej, każde ogłoszenie może mieć wpływ na krótkoterminowe trendy na rynkach finansowych. Bądź na bieżąco i bądź gotowy na odpowiednie dostosowanie swoich strategii.