W środę 19 czerwca 2025 r. globalne rynki finansowe znajdą się w stanie najwyższej gotowości. Będzie to dzień wypełniony danymi ekonomicznymi i ogłoszeniami. Należy jednak pamiętać, że niektóre rynki w USA będą dziś zamknięte ze względu na święto.

Kalendarz ekonomiczny na 19 czerwca 2025 r.

00:45: Rachunek bieżący – Nowa Zelandia – Średni – -4.36 mld dolarów nowozelandzkich (Oczekiwane: -4.55 mld NZ$)

(Oczekiwane: -4.55 mld NZ$) 01:00: Indeks Tankan Reuters – Japonia – Średnia – 6 ( Oczekiwana: 12 )

( Oczekiwana: 12 ) 01:50: Protokół z posiedzenia BoJ w sprawie polityki pieniężnej – Japonia – Wysoki

01:50: Eksport (roczny) – Japonia – średnia – 13.5% (Oczekiwane: 13%)

(Oczekiwane: 13%) 01:50: Bilans handlowy – Japonia – Wysoki – ¥-1221.3B ( Oczekiwana cena: -1300B )

( Oczekiwana cena: -1300B ) 08:00: Wskaźnik inflacji (roczny) – Wielka Brytania – wysoki – 2% (Oczekiwane: 2%)

(Oczekiwane: 2%) 08:00: Wskaźnik inflacji (miesięczny) – Wielka Brytania – wysoki – 0.3% (Oczekiwane: 0.4%)

(Oczekiwane: 0.4%) 08:00: Wskaźnik inflacji bazowej (roczny) – Wielka Brytania – wysoki – 3.5% (Oczekiwane: 3.5%)

(Oczekiwane: 3.5%) 08:00: Wskaźnik inflacji bazowej (miesięczny) – Wielka Brytania – wysoki – 0.5% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 09:00: FDI (YTD) (rocznie) – Chiny – średnia – oczekiwana: -28.1%

12:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 89

16:00: Indeks rynku nieruchomości NAHB – USA – Średnia – Oczekiwana: 45

19:30: Podsumowanie obrad BoC – Kanada: Średnia

Inwestorzy pod presją w obliczu zbliżających się ważnych ogłoszeń ekonomicznych

Inwestorzy będą uważnie śledzić kluczowe wskaźniki dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii, zaufania konsumentów w strefie euro, bilansu handlowego Japonii i inne statystyki, gdyż mają one wpływ na decyzje banków centralnych dotyczące przyszłej polityki pieniężnej.

Z powodu Święto Juneteenth w Stanach ZjednoczonychRynek walutowy (Forex) i kryptowalutowy będzie działał bez zmian, co pozwoli traderom na kontynuowanie swojej działalności bez zakłóceń.

Inwestorzy liczą na uspokajające sygnały dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii, które pozwolą uniknąć dalszych gwałtownych podwyżek stóp procentowych. Oczekują również prognoz Banku Japonii dotyczących środków, które zamierza podjąć, aby wesprzeć japońską gospodarkę.

W obliczu tej powodzi ważnych ogłoszeń ze strony kalendarz ekonomiczny, na rynkach akcji, obligacji i walut można spodziewać się zwiększonej zmienności. Traderzy na rynku Forex i kryptowalut będą mogli błyskawicznie reagować na niespodzianki i dostosowywać swoje pozycje.

Analitycy przewidują, że publikacje te mogą mieć poważny wpływ, zwłaszcza na główne waluty. Wyższa niż oczekiwano inflacja w Wielkiej Brytanii może wzmocnić spekulacje dotyczące dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Z drugiej strony rozczarowujące dane z Japonii i Stanów Zjednoczonych mogą wpłynąć na morale.