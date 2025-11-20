EduBourse » Wiadomości EduBourse » Wtorek ognia na rynkach: sprzedaż detaliczna, Fed i RBA w menu

Wtorek zapowiada się bogaty w kluczowe wydarzenia w kalendarzu ekonomicznym. W ciągu dnia zostaną opublikowane ważne wskaźniki, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój sytuacji na rynkach finansowych.

Kalendarz ekonomiczny na 18 czerwca 2025 r.

02:10: Przemówienie Connolly’ego z RBA – Australia – Medium

03:00: Przemówienie Lisy Cook z Fed – USA – Medium

06:30: Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych – Australia – wysoka – 4.35% (Oczekiwane: 4.35%)

(Oczekiwane: 4.35%) 07:30 rano: Konferencja prasowa RBA – Australia – Medium

09:00: FDI (YTD) (rocznie) – Chiny – średnia – oczekiwana: -28.1%

11:00: Wskaźnik nastrojów ekonomicznych ZEW – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 50

11:00: Wskaźnik nastrojów ekonomicznych ZEW – strefa euro – średnia – oczekiwana: 47.8

11:00: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 2.6%

11:00: Ostateczna bazowa stopa inflacji (roczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 2.9%

11:00: Ostateczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 0.2%

11:00: Finał CPI – strefa euro – maks. – oczekiwany: 126.32

14:30: Sprzedaż detaliczna (miesięczna) – USA – wysoka – oczekiwana: 0.2%

14:30: Sprzedaż detaliczna bez samochodów (miesięczna) – USA – średnia – oczekiwana: 0.2%

14:30: Sprzedaż detaliczna (roczna) – USA – Wysoka – Oczekiwana: 2.8%

15:15: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – USA – średnia – oczekiwana: 0.3%

16:00: Przemówienie Fed Barkina – USA – średnie

16:00: Zapasy przedsiębiorstw (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwana: 0.3%

17:40: Przemówienie Fed Collins – USA – Medium

19:00: Przemówienie Logana z Fed – USA – Medium

19:00: Przemówienie na temat dużych jaj – USA – Medium

19:20: Przemówienie Musalema z Fed – USA – Medium

20:00: Przemówienie Goolsbee’ego z Fed – USA – Medium

22:00: Długoterminowe przepływy netto TIC – USA – średnie – oczekiwane: 69 mld USD

22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – USA – średnia

Główne ogłoszenia, które wpłyną na rynki

Inwestorzy ze szczególnym zainteresowaniem będą śledzić przemówienia Lisy Cook, Barkin, Collinsa, Logana, Musalema i Goolsbee'ego, szukając wskazówek na temat przyszłego kierunku stóp procentowych.

W maju zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej w USA, które dostarczą cennych informacji na temat kondycji konsumpcji, będącej kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy w USA. Oczekiwania są mieszane, a spodziewany miesięczny wzrost wynosi 0,2%, ale spadek w ujęciu rok do roku 2,8%.

Ce kalendarz ekonomiczny dobrze wypełnione zawiera inne bardzo popularne spotkania. Na drugiej półkuli wszystkie oczy będą zwrócone na Rezerwę Banku Australii i jej długo oczekiwaną decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści sądzą, że wzrost jest pewny, jednak skala tego wzrostu jest przedmiotem debaty, a niektórzy przewidują utrzymanie status quo 4,35%. Konferencja prasowa gubernatora przyniesie potrzebne wyjaśnienia.

Dane dotyczące inflacji w strefie euro w maju mogą ożywić obawy dotyczące dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC.

Rynki liczą na jasne sygnały od bankierów centralnych dotyczące ich zamiarów. Niespodziewany wzrost inflacji lub niespodziewany spadek konsumpcji może zwiększyć ryzyko recesji. Delikatna równowaga, którą muszą znaleźć decydenci polityczni!