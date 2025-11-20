Gospodarka światowa wstrzymała oddech we wtorek, 16 lipca, ponieważ seria kluczowych wskaźników miała ujawnić stan kondycji głównych potęg gospodarczych. Inwestorzy z Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady będą uważnie analizować te dane, które mogą zmienić obraz rynków finansowych.

Kalendarz ekonomiczny na 16 lipca 2025 r.

10:00: Badanie EBC dotyczące kredytów bankowych – strefa euro – średnie

10:00: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0,8%

11:00: Bilans handlowy – strefa euro – średnia – oczekiwana: 3.55 mld euro

11:00: Wskaźnik nastrojów ekonomicznych ZEW – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 42.5

11:00: Bilans handlowy – Niemcy – Średni – Oczekiwany: 18 mld euro

11:00: Wskaźnik nastrojów ekonomicznych ZEW – Niemcy – Średnia – Oczekiwana: 48.1

14:15: Rozpoczęcie budowy domów – Kanada – Średnia – Oczekiwana: 260 tys.

14:30: Ceny eksportowe (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwane: -0.3%

14:30: Ceny importu (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwana: 0.2%

14:30: Sprzedaż detaliczna (miesięczna) – USA – wysoka – oczekiwana: 0%

14:30: Sprzedaż detaliczna bez samochodów (miesięcznie) – USA – średnia – oczekiwana: 0.1%

14:30: Sprzedaż detaliczna (roczna) – USA – wysoka – oczekiwana: 2.1%

14:30: Mediana CPI (roczna) – Kanada – wysoka – oczekiwana: 2.7%

14:30: Średnia roczna wskaźnika CPI – Kanada – wysoka – oczekiwana: 2.8%

14:30: Wskaźnik inflacji bazowej (roczny) – Kanada – wysoki – oczekiwany: 1.6%

14:30: Wskaźnik inflacji (roczny) – Kanada – wysoki – oczekiwany: 2.9%

14:30: Wskaźnik inflacji (miesięczny) – Kanada – wysoki – oczekiwany: 0.1%

14:30: Wskaźnik inflacji bazowej (miesięczny) – Kanada – wysoki – oczekiwany: 0.4%

16:00: Zapasy przedsiębiorstw (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwana: 0.3%

16:00: Indeks rynku nieruchomości NAHB – USA – Średnia – Oczekiwana: 44

20:45: Rozmowy o dużych jajach – USA – Medium

22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – USA – Średnia

Europa w chwili prawdy: inflacja i handel pod znakiem zapytania

Od godziny 10:00 uwaga skupi się na strefie euro, gdzie zostanie opublikowana ostateczna roczna stopa inflacji, co jest ważnym wydarzeniem kalendarz ekonomiczny. Analitycy spodziewają się stabilizacji na poziomie 0,8%, co – jeśli się potwierdzi – może na jakiś czas złagodzić obawy o spiralę inflacyjną. Niemniej jednak nadal zaleca się zachowanie ostrożności.

Chwilę później, o godzinie 11:00, istotne znaczenie będzie miał europejski bilans handlowy. Prognozy przewidują nadwyżkę 18 miliardów euro w porównaniu do 15 miliardów wcześniejEuropa może wykazać się nieoczekiwaną odpornością w obliczu globalnych turbulencji gospodarczych. Trzeba jednak zachować ostrożność, gdyż negatywne zaskoczenie może szybko rozbudzić obawy o konkurencyjność Starego Kontynentu.

Oczekuje się, że indeks nastrojów ekonomicznych ZEW spadnie nieznacznie do 48,1, dopełni ten europejski obraz. Silniejszy spadek zostałby odebrany przez rynki jako sygnał ostrzegawczy, natomiast niespodziewane odbicie mogłoby napawać optymizmem.

Inwestorzy stoją zatem przed dylematem: czy powinni stawiać na odporność Europy, czy też spodziewać się oznak słabości? Odpowiedź na to pytanie może mieć decydujący wpływ na trajektorię euro i głównych rynków akcji na kontynencie w nadchodzących dniach.

Ameryka Północna: Konsument w centrum debaty

Po drugiej stronie Atlantyku o 14:30 uwaga skupi się na Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych oczekuje się, że sprzedaż detaliczna, będąca prawdziwym barometrem kondycji gospodarki, pozostanie w tym miesiącu stabilna. Wynik niższy od oczekiwań może rzucić cień wątpliwości na stabilność amerykańskiej konsumpcji, będącej podstawą największej gospodarki świata.

W tym samym czasie Kanada opublikuje dane dotyczące inflacji. Przy oczekiwanej rocznej stopie 2,9%, podobnie jak w poprzednim miesiącu, Bank Kanady mógłby znaleźć tam argumenty za utrzymaniem obecnej polityki pieniężnej. Jednakże pozytywne zaskoczenie mogłoby ożywić spekulacje na temat kolejnego zacieśnienia polityki pieniężnej.

Oczekuje się, że te ogłoszenia dotyczące Ameryki Północnej będą miały kluczowe znaczenie dla rynków walutowych, na których dolar amerykański i dolar kanadyjski mogą podlegać silnym wahaniom w zależności od wyników.

Podsumowując, dzień 16 lipca zapowiada się jako dzień pełen lekcji i potencjalnie niestabilny dla rynków finansowych. Inwestorzy będą musieli zachować ostrożność, żywiąc nadzieję na odporność gospodarki i obawiając się spowolnienia. Jedno jest pewne: decyzje podejmowane dziś mogą mieć wpływ na trendy gospodarcze w nadchodzących tygodniach.