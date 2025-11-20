Ekonomiczny wtorek: Między nadzieją a obawami o rynki

Wtorek, 9 lipca, zapowiada się jako kluczowy dzień dla inwestorów, gdyż nastąpi seria ważnych ogłoszeń ekonomicznych, które mogą wpłynąć na trendy rynkowe w nadchodzących dniach. Analitycy będą wnikliwie analizować wszystkie dane, od zaufania australijskich konsumentów po zapasy ropy naftowej w USA i interwencje Rezerwy Federalnej.

Kalendarz ekonomiczny na 9 lipca 2025 r.

  • 01:01: BRC Retail Sales Monitor (roczny) – Wielka Brytania – średnia – -0.5% (Oczekiwane: 0.2%)
  • 02:30: Zmiana zaufania konsumentów Westpac – Australia – Wysoka – -1.1% (Oczekiwano: -0.3%)
  • 02:30: Wskaźnik zaufania konsumentów Westpac – Australia – Średni – 82.7 ( Oczekiwana: 83.4 )
  • 03:30: Wskaźnik zaufania biznesowego NAB – Australia – wysoki – 4 (Oczekiwana: -5)
  • 15:15: Przemówienie Fed Barra – USA – Medium
  • 16:00: Zeznania prezesa Rezerwy Federalnej USA Powella – Wysoki
  • 19:30: Przemówienie Fed Bowman – USA – Medium
  • 22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – USA – średnia

Powell w centrum uwagi: Fed stawia czoła wyzwaniom

Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie bez wątpienia przesłuchanie prezesa amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Jerome'a ​​Powella, zaplanowane na godzinę 16:00. zgodnie z kalendarz ekonomiczny. W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej jego wypowiedzi mogą albo uspokoić rynki, albo zaostrzyć obawy przed nieuchronną recesją. Inwestorzy będą szczególnie wyczuleni na wszelkie wskazówki dotyczące przyszłej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Od Pacyfiku do Atlantyku: globalny maraton gospodarczy

Od świtu wszystkie oczy zwrócą się w stronę Australii. Dane dotyczące zaufania konsumentów i przedsiębiorców będą cennym barometrem kondycji gospodarczej kontynentu wyspiarskiego. Nieoczekiwany spadek może być ostrzeżeniem dla światowej gospodarki.

W Wielkiej Brytanii zostanie opublikowany raport BRC Retail Sales Monitor, który dostarczy informacji na temat kondycji brytyjskiego sektora handlu detalicznego. Wyniki poniżej oczekiwań mogą ożywić obawy o odporność gospodarki na wyzwania po Brexicie.

Późnym wieczorem dane dotyczące zapasów ropy naftowej w USA mogą wpłynąć na ceny ropy, co może mieć potencjalne reperkusje dla inflacji i światowej polityki energetycznej.

Oczekiwania inwestorów są mieszane. Z jednej strony nadzieje na akomodacyjną politykę Rezerwy Federalnej i solidne wskaźniki ekonomiczne mogą napędzać wzrosty na rynkach. Z drugiej strony obawy o pogorszenie globalnej sytuacji gospodarczej mogą wywołać postawę obronną.

Potencjalne skutki tych ogłoszeń są znaczne. Pozytywne zaskoczenie może wywołać wzrost na giełdzie, natomiast rozczarowanie może doprowadzić do znacznej korekty. Rynki walutowe i towarowe również będą wrażliwe na te dane, ze względu na możliwość gwałtownych wahań cen głównych par walutowych i kontraktów terminowych na ropę naftową.

W tym kluczowym dniu inwestorzy i traderzy będą musieli zachować czujność i być gotowi na dostosowanie swoich strategii na podstawie informacji ekonomicznych, które będą miały miejsce we wtorek, 9 lipca.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji.

 

