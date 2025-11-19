Dzień przed inauguracją swojego męża Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych Melania Trump ogłosiła uruchomienie własnej kryptowaluty: Melania. To ogłoszenie następuje po ogłoszeniu kryptowaluty $ Trumpa, niedawno wprowadzone przez Donalda Trumpa. Obie waluty szybko zyskały ogromne zainteresowanie, pomimo dużej zmienności rynku.

W wiadomości opublikowanej w niedzielę na platformie X Melania Trump napisała:

„Oficjalny mem Melanii jest już online! Możesz kupić $Melanię już teraz. »

Jednak ostrzeżenie zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych kryptowalut $Trump i $Melania głosi, że nie należy ich traktować jako okazji inwestycyjnej ani papierów wartościowych.

Szybki, ale niestabilny wzrost

Według strony internetowej CoinMarketCap kapitalizacja rynkowa Trumpa wynosi około 12 mld (9,8 miliarda funtów), podczas gdy Melania 1,7 miliarda.

Zjawisko to wpisuje się w dynamikę, w ramach której Donald Trump, niegdyś krytycznie nastawiony do kryptowalut, które określał mianem „oszustwa”, przyjął bardziej przychylne podejście podczas kampanii prezydenckiej w 2024 r. Został pierwszym kandydatem, który przyjął darowizny w postaci aktywów cyfrowych.

Ambitna strategia kryptograficzna

Podczas swojej kampanii Donald Trump wraz z rodziną założył także firmę zajmującą się kryptowalutami, Światowa Wolność Finansowa, którego celem jest zrewolucjonizowanie tradycyjnych instytucji finansowych. Ta firma oferuje również walutę cyfrową.

Wprowadzenie waluty $Trump zostało zaaranżowane przez CIC Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka zależna Trump Organization. Firma ta znana jest również z wprowadzenia na rynek serii NFT w 2022 roku. Te NFT, choć początkowo cieszyły się dużą popularnością (sprzedawane za ponad 1 USD), odnotowały spadek wartości do około 000 USD.

Efekt Trumpa na rynku kryptowalut

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach miało również znaczący wpływ na rynek kryptowalut. Na przykład cena bitcoina wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu $ 109 000 na platformie Coinbase po jego wyborze.

Ponadto waluty takie jak dogecoin, często promowane przez Elona Muska, zwolennika Donalda Trumpa, również odnotowały w tym roku znaczny wzrost.

Zjawisko kącika memów

Monety memowe, często kojarzone z viralowymi trendami lub postaciami publicznymi, cieszą się coraz większą popularnością. Melania, uruchomiony przez firmę MKT World LLC (stworzony przez Melanię Trump w 2021 roku), idealnie wpisuje się w ten trend. Działalność tę wykorzystano do realizacji różnych projektów, w tym do sprzedaży portretów byłej Pierwszej Damy.

Dzięki swojej rozpoznawalności i silnej obecności w mediach społecznościowych, $ Trumpa et Melania szybko znalazły się w czołówce 100 najcenniejszych kryptowalut. Waluta Melanii przewyższa nawet walutę Sama Altmana, przedsiębiorcy zajmującego się sztuczną inteligencją i twórcy Worldcoin.

Podsumowanie

Wprowadzenie na rynek kryptowalut $Trump i $Melania stanowi punkt zwrotny w świecie kryptowalut, łączący wpływy polityczne, kulturę wirusową i innowacje finansowe. Jednak zmienność i ostrzeżenia dotyczące tych walut podkreślają, że są one przede wszystkim „monetami memowymi”, często spekulacyjnymi i ryzykownymi dla inwestorów.

Jaka przyszłość czeka te kryptowaluty? Tylko czas pokaże.