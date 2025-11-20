Środa, 26 czerwca, zapowiada się jako kluczowy dzień dla rynków finansowych. Oczekuje się, że szereg ważnych wskaźników ekonomicznych wpłynie na trendy krótkoterminowe i średnioterminowe. Od Australii po Stany Zjednoczone i Europę inwestorzy będą w stanie najwyższej gotowości.

Kalendarz ekonomiczny na 26 czerwca 2025 r.

01:35: Przemówienie RBA Kent – ​​Australia – Medium

03:30: Miesięczny wskaźnik CPI – Australia – Wysoki – 4% (Oczekiwane: 3.8%)

(Oczekiwane: 3.8%) 08:00 rano: Wskaźnik zaufania konsumentów Gfk – strefa euro – wysoki – -21.8 (Oczekiwana: -18.9)

(Oczekiwana: -18.9) 08:45: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 89

12:00: Popyt na zasiłki dla bezrobotnych – strefa euro – średnia – oczekiwana: -17 tys.

12:00: Statystyki handlowe CBI – Wielka Brytania – Średnie – Oczekiwane: 1

14:00: Ostateczne pozwolenie na budowę – USA – Średnie – Oczekiwane: 1.386 mln

14:00: Ostateczne pozwolenie na budowę (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwana: -3.8%

16:00: Sprzedaż nowych domów – USA – średnia – oczekiwana: 0.64 mln

16:00: Sprzedaż nowych domów (miesięcznie) – USA – Średnia – Oczekiwana: 2.9%

16:30: Zmiana zapasów benzyny EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: -1.1 mln

16:30: Zmiana zapasów ropy naftowej EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: -3M

22:30: Testy wytrzymałościowe banków – USA – Średnie

Inflacja w Australii w centrum uwagi

Najpierw uwaga skupi się na Australii, gdzie z niecierpliwością oczekuje się miesięcznego wskaźnika CPI, kalendarz ekonomiczny. Analitycy przewidują wzrost 4%przeciwko 3,8% poprzednio. Potencjalny wzrost może wywrzeć presję na Bank Rezerw Australii (RBA), co może mieć poważne konsekwencje dla polityki pieniężnej kraju.

Przemówienie RBA w Kencie, zaplanowane na dziś rano, może dać wskazówki, jak bank centralny zareaguje na te dane. Inwestorzy będą wypatrywać sygnałów dotyczących przyszłych podwyżek stóp procentowych.

Europa: morale konsumentów wystawione na próbę

W Europie uważnie monitorowane będą wskaźniki zaufania konsumentów w Niemczech i Francji. Biorąc pod uwagę mieszane prognozy, dane te mogą być odzwierciedleniem nastrojów konsumentów w obliczu obecnych wyzwań gospodarczych. Poprawa mogłaby ożywić rynki, natomiast pogorszenie mogłoby zwiększyć obawy o recesję.

Stany Zjednoczone: Sektor nieruchomości w równowadze

Po drugiej stronie Atlantyku w centrum uwagi znajdą się dane dotyczące pozwoleń na budowę i sprzedaży nowych domów. Wskaźniki te są kluczowe dla oceny kondycji amerykańskiego rynku nieruchomości, który stanowi kluczowy sektor gospodarki. Pozytywne dane mogą uspokoić inwestorów i potwierdzić odporność gospodarki USA.

Rynki będą również zwracać uwagę na dane dotyczące zapasów ropy naftowej, które mogą mieć wpływ na ceny surowca, a co za tym idzie, na prognozy inflacji.

Podsumowując, dzień ten zapowiada się decydująco dla światowych rynków finansowych. Inwestorzy będą musieli rozważyć ryzyka i szanse wynikające z tych licznych ogłoszeń. W grę może wchodzić zmienność, która może oferować okazje handlowe dla bardziej elastycznych, ale także stanowić pułapki dla mniej przygotowanych.