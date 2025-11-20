Gospodarka światowa wstrzyma oddech w środę 17 lipca, gdy opublikujemy kilka kluczowych wskaźników. Inwestorzy będą uważnie śledzić każde ogłoszenie, aby przewidzieć zmiany na rynku – od inflacji w Wielkiej Brytanii po liczbę rozpoczętych budów domów w USA i produkcję przemysłową.

Kalendarz ekonomiczny na 17 lipca 2025 r.

00:45: Kwartalna stopa inflacji – Nowa Zelandia – średnia – 0.4% (Oczekiwane: 0.6%)

(Oczekiwane: 0.6%) 01:00: Indeks Tankana Reutersa – Japonia – Średni – 11 ( Oczekiwana: 8 )

( Oczekiwana: 8 ) 08:00: Wskaźnik inflacji bazowej (miesięczny) – Wielka Brytania – wysoki – oczekiwany: 0.1%

08:00: Wskaźnik inflacji (roczny) – Wielka Brytania – wysoki – oczekiwany: 1.9%

08:00: Wskaźnik inflacji bazowej (roczny) – Wielka Brytania – wysoki – oczekiwany: 3.5%

08:00: Wskaźnik inflacji (miesięczny) – Wielka Brytania – wysoki – oczekiwany: 0.1%

10:00: Przemówienie Simona z RBA – Australia – Medium

11:00: Finał CPI – Strefa euro – Maksimum – Oczekiwane: 126.58

11:00: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 2.5%

11:00: Ostateczna bazowa stopa inflacji (roczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 2.9%

11:00: Ostateczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 0.2%

14:30: Wstępne pozwolenie na budowę – USA – Średnie – Oczekiwane: 1.39 mln

14:30: Rozpoczęcie budowy – USA – Średnie – Oczekiwane: 1.31 mln

14:30: Pozwolenie na budowę (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwana: 0.5%

14:30: Rozpoczęcie budowy (miesięcznie) – USA – Średnio – Oczekiwane: 3.1%

15:00: Przemówienie Fed Barkina – USA – średnie

15:15: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – USA – średnia – oczekiwana: 0.3%

15:35: Przemówienie Fed Wallera – USA – Medium

16:30: Zmiana zapasów ropy naftowej EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: -0.9 mln

16:30: Zmiana zapasów benzyny EIA – USA – średnia

Inflacja, kluczowy barometr dla banków centralnych

Wielka Brytania otworzy bal kalendarz ekonomiczny wraz z publikacją danych o inflacji o godzinie 8:00 rano. Analitycy spodziewają się rocznej stopy inflacji na poziomie 1,9%, nieznacznie w dół w porównaniu z poprzednim miesiącem. Dane te mogą mieć wpływ na politykę pieniężną Banku Anglii, który obecnie jest rozdarty między walką z inflacją a wspieraniem osłabionej gospodarki.

W strefie euro ostateczna inflacja za czerwiec zostanie potwierdzona o godzinie 11:00. Roczna stopa 2,5% jest oczekiwany, w dół od 2,6% poprzednio. Europejski Bank Centralny będzie uważnie przyglądał się tym danym i być może odpowiednio dostosuje swoją strategię.

Inwestorzy, ofiary niepewności, rozpaczliwie poszukują oznak stabilizacji gospodarczej. Czy uratują ich uspokajające dane, czy też wpadną w nową falę zmienności?

Amerykańskie nieruchomości i przemysł, refleksje na temat zdrowia gospodarczego

Po drugiej stronie Atlantyku pozwolenia na budowę i informacje o rozpoczętych robotach będą publikowane o godzinie 14:30. Eksperci przewidują niewielki wzrost, będący oznaką możliwego ożywienia w sektorze nieruchomości. Wskaźniki te mogą dać nowy impuls rynkom finansowym poszukującym dobrych wiadomości.

Oczekuje się, że produkcja przemysłowa w USA wzrośnie o 0,3% o godzinie 15:15, będzie również punktem centralnym. Umiarkowany wzrost mógłby uspokoić inwestorów co do odporności gospodarki na przeciwności losu.

Ostatecznie obraz sytuacji gospodarczej dopełnią zapasy ropy naftowej, które mogą mieć wpływ na cenę czarnego złota, a co za tym idzie, na globalną inflację.

Inwestorzy, uwięzieni w błędnym trójkącie niepewności, nadziei i strachu, z niecierpliwością czekają na te ogłoszenia, które mogą zmienić obraz światowej gospodarki. Czy uwolnią się od swoich lęków, czy też pogrążą się w nowych cierpieniach? Odpowiedź pojawi się w ciągu kilku godzin tego kluczowego dnia.