Meta, spółka dominująca Facebooka, Instagrama i WhatsApp, poinformowała o mieszanych wynikach kwartalnych. Z jednej strony solidny wzrost przychodów, ale z drugiej strony masowe plany inwestycyjne w sztuczną inteligencję ostudziły zapał inwestorów.

Solidny wzrost przyćmiony przez ogromne inwestycje

Przychody Meta wzrosły o 27% w pierwszym kwartale 2025 r., osiągając 36,5 mld dolarów. Jednakże występ ten został przyćmiony przez ogromne plany inwestycyjne ogłoszone przez CEO Marka Zuckerberga w sztuczna inteligencja i metawersum, co z kolei studzi inwestorów.

Oczekuje się, że wydatki operacyjne i kapitałowe Meta znacznie wzrosną w latach 2025 i 2025. Zuckerberg uważa, że ​​te znaczne inwestycje są konieczne, aby umożliwić przedsiębiorstwu wykorzystanie możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję, nawet jeśli w krótkiej perspektywie będzie to miało wpływ na marże.

Tymczasem Meta musi zmierzyć się z obawami ze strony Unii Europejskiej dotyczącymi walki z dezinformacją i wprowadzającą w błąd reklamą przed wyborami europejskimi. Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń przepisów UE dotyczących treści online przez Facebooka i Instagrama.

[osadzony_wideo][/osadzone wideo]

Meta, spółka macierzysta Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, mimo ostatnich obaw, stanowi atrakcyjną okazję do rozwoju. Chociaż wyniki kwartalne były dobre, przy czym przychody wzrosły o 27%, a liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 7%, Inwestorzy nadal są zaniepokojeni ogromnymi wydatkami planowanymi na sztuczną inteligencję (AI), co może mieć wpływ na marże w krótkim okresie, podobnie jak nieudane inwestycje w metawersum. Jednak inwestycje w sztuczną inteligencję mogą się opłacić w dłuższej perspektywie i zapewnić firmie Meta pozycję kluczowego gracza na rynku tej rewolucyjnej technologii. De plus Śledztwo UE w sprawie zwalczania dezinformacji i wprowadzającej w błąd reklamy stanowi potencjalne ryzyko, które należy uważnie monitorować.