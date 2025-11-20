Możliwość inwestycji do wykorzystania: MGM Resorts

Obecnie w sektorze gier i hotelarstwa panuje tendencja wzrostowa, napędzana ożywieniem w turystyce i rosnącymi średnimi dziennymi stawkami (ADR) w hotelach. Inwestowanie w MGM Resorts oferuje niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z kilku trendów :korzystne warunki cenowe na rynku amerykańskim, silne ożywienie w branży hotelarskiej w Chinach i szybki rozwój kasyn online. Wystarczająco dużo, żeby zachęcić Cię do kupna akcji MGM Resorts!

Le partnerstwo strategiczne Niedawne partnerstwo MGM Resorts z gigantem hotelowym Marriott Bonvoy obiecujezwiększyć ceny pokoi i obłożenie w hotelach MGM Resorts, przyciągając jednocześnie większą liczbę turystów do innych działów firmy. MGM Resorts wyróżnia się także polityką zwrotu kapitału akcjonariuszom poprzez wykup znacznej części własnych akcji.

Pomimo spadku ceny akcji o 11,2% od kwietnia, do poziomu 42,45 USD, potencjalny Szacuje się, że 12-miesięczna rentowność wyniesie 33%, przy średniej cenie docelowej wynoszącej według analityków z Wall Street 56,50 USD. Dowiedz się, dlaczego MGM Resorts może być idealną inwestycją, która pozwoli wykorzystać tę dynamikę wzrostu i dlaczego eksperci, tacy jak , dyrektor Portfolio działań EduBourse, zdecydowanie polecam tę akcję.

Cele programu MGM Resorts:

Rekomendacje: zakup

Potencjał : +32,38% do 56,50$

Horyzont inwestycyjny: 12 miesiące

Poziom ryzyka: wysoki

O MGM Resorts International

Międzynarodowe ośrodki wypoczynkowe MGM (MGM) jest znaczącym graczem na rynku gier i rozrywki, działającym zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej. Założona w 1986 roku i mająca siedzibę w Las Vegas firma zarządza kasynami, hotelami, centrami konferencyjnymi, organizuje imprezy rozrywkowe, zakłady sportowe i gry online. MGM Resorts dzieli swoją działalność w USA na dwa segmenty: ośrodki wypoczynkowe Las Vegas Strip i operacji regionalnych. Zauważ, że 56% udziałów w MGM Macau i MGM Cotai w Makau należą do MGM Resorts i mają międzynarodowe ambicje, w tym projekt w Osace w Japonii, planowany na rok 2030.

Potencjał wzrostu sektora gier i gościnności

Branża gier i hotelarstwa przeżywa obecnie okres trend wzrostowy dzięki ożywieniu turystyki i wzrostowi średnich dziennych cen hoteli. , dyrektor EduBourse Action Portfolio, rekomenduje zakup akcji MGM Resorts, podkreślając, że „Obecna dynamika rynku oferuje wyjątkową okazję inwestycyjną, szczególnie biorąc pod uwagę solidne ożywienie w chińskim sektorze hotelarskim i rozwój kasyn online. »

Rzeczywiście, według Raport badawczy Statista na temat zakładów onlineOczekuje się, że rynek gier online będzie rósł ze średnioroczną stopą wzrostu CAGR wynoszącą około 7,28% w latach 2025–2029, co zwiększy wielkość rynku z 89,4 mld dolarów do 136,3 mld dolarów do końca okresu.

Dlaczego warto zainwestować w MGM Resorts International?

Wzrost liczby kasyn w Las Vegas i Makau

MGM Resorts jest mocno zakotwiczony w Las Vegas Strip, kluczowego rynku gier w Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku przychody z gier wzrosły o 5,5% à 13,5 mld, wzrost 30% w porównaniu do 2019 r.. Obiekty MGM Resorts w Las Vegas opublikowały 93% obłożenia w 2025 r.ze średnią dzienną stawką 256 dolarów za pokój, w górę o 11,8% zgodnie z Raport LVCVA.

Jednocześnie ożywienie gospodarcze w Chinach, a szczególnie w Makau, stwarza obiecujące perspektywy. Zniesienie ograniczeń pandemicznych w 2025 r. doprowadziło do wzrostu 395% średniej dziennej liczby odwiedzających w Makau. MGM Resorts odnotowało Wzrost przychodów netto o 71% i rekordowy skorygowany zysk EBITDA na poziomie 300 milionów w pierwszym kwartale 2025 roku, zgodnie z Prezentacja wyników MGM za IV kw. 4 r..

Równowaga między zabawą i aktywnościami nie związanymi z zabawą

MGM Resorts dywersyfikuje swoje przychody dzięki 49% z gier, 22% hoteli, 10% rozrywki et 19% operacji związanych z żywnością i napojami. Ten zrównoważony model pomaga minimalizować ryzyko finansowe. Niedawne partnerstwo z Marriott Bonvoy jest ważnym atutem, umożliwiającym członkom programu lojalnościowego Marriott korzystanie z udogodnień w obiektach MGM Resorts.

„To strategiczne partnerstwo z Marriott Bonvoy niewątpliwie zwiększy obłożenie pokoi i średnie stawki dzienne, co stworzy korzystną synergię dla MGM Resorts” twierdzi.

Rozwój sektora kasyn online

Od 2018 roku MGM Resorts wzmocniło swoją obecność na rynku gier online dzięki Betmgm i nabycie LeoVegas w 2022 r. BetMGM wygenerował przychody operacyjne netto w wysokości 1,96 miliarda w 2025 r., z udziałem w rynku wynoszącym 14% w Stanach Zjednoczonych i 22% w Ontario, Kanada.

MGM Resorts spodziewa się, że BetMGM wygeneruje EBITDA na poziomie 500 milionów dolarów do 2026 r.. podkreśla to „Szybki wzrost rynku gier online to kluczowa szansa dla MGM Resorts, obiecująca znaczne długoterminowe zyski. »

Wyniki finansowe i perspektywy

W 2025 roku MGM Resorts odnotowało wzrost przychodów o 13% rok do roku. Pomimo spadku dochodu netto 217 milionów Ze względu na wyjątkowe czynniki przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozostają solidne 549 milionów.

Stosunek Dług netto/EBITDA jest z 6,1xale MGM Resorts wygodnie radzi sobie z tym długiem dzięki wskaźnikowi EBIT/spłat odsetek wynoszącemu 4,17x. Umowy leasingu operacyjnego, stanowiące największą część zadłużenia, zapewniają długoterminową elastyczność finansową.

Ocena działań i kluczowe ryzyka

Z a EV/EBITDA 7,1xMGM Resorts jest wyceniane poniżej 25 percentyla swojej grupy porównawczej. Analitycy są optymistycznie nastawieni i ustalają cenę docelową na 12 miesięcy na poziomie $ 56,44, czyli wzrost o 30,2% w porównaniu do obecnej ceny $ 42,45.

Kluczowe ryzyka, które należy wziąć pod uwagę

Zmienność przychodów z gier VIP

Wysokie obciążenie długiem

Potencjalnie kosztowne przejęcia na rynku kasyn online

Ryzyka regulacyjne

Słabe wsparcie dla strategii inwestycyjnych ESG

„Inwestowanie w MGM Resorts wiąże się z ryzykiem, ale perspektywy wzrostu firmy i zarządzanie strategiczne oferują znaczny potencjał zwrotu” podsumowuje.

MGM Resorts stanowi zatem znaczącą okazję inwestycyjną w szybko rozwijającym się sektorze, charakteryzującym się zdywersyfikowanymi aktywami i obiecującymi perspektywami na przyszłość.