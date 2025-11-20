Lepiej być bogatym i płacić sobie dziś z dzisiejszych dywidend

Nie ma nic lepszego na dobry początek tygodnia niż zdobycie świeżej gotówki! Niektórzy inwestorzy mają to szczęście, że w ten poniedziałek, 17 czerwca, dostaną dywidendę. Szybko poznaj 4 działania, które sprawią, że pieniądze zaczną padać deszczem.

Wypłata dywidendy 17 czerwca 2025 r.

Atrakcyjne zyski do zdobycia

Wśród akcji, które dziś wypłacają dywidendy, Infrastruktura Antina oferuje hojny plon 6,40% z dywidendą 0,39 € na akcję. Manitou BF ściśle podąża za 1,35 € i plon 5,60%. Dla amerykańskich inwestorów, Dynamika Douglasa (0,29 USD, 5,06%) I Garmin (0,75 USD, 1,88%) są również w menu.

Dywidendy te stanowią realną szansę dla portfeli nastawionych na dochód. W czasach szalejącej inflacji regularny dostęp do gotówki może być prawdziwym powiewem świeżości.

Przed dokonaniem inwestycji należy jednak dokonać analizy kondycji finansowej firmy i stabilności jej polityki dystrybucyjnej. Wysoka dywidenda jest naprawdę interesująca tylko wtedy, gdy da się ją utrzymać w dłuższej perspektywie.

Rozważny wybór dywidend

Doświadczeni inwestorzy wiedzą: nie wszystkie dywidendy są sobie równe. Niektóre z nich świadczą o prawidłowym zarządzaniu finansami, inne zaś ukrywają problemy z przepływem środków pieniężnych. Aby znaleźć rzadką perłę, nie ma nic lepszego niż dogłębna analiza podstawowych zasad funkcjonowania firmy.

Nie wahaj się zwrócić o poradę do specjalisty zajmującego się zarządzaniem majątkiem. Zbudowanie zrównoważonego portfela wymaga czasu i wiedzy fachowej. Jeśli jednak będzie dobrze skomponowana, pozwoli Ci cieszyć się tym cennym, regularnym dochodem ze spokojem ducha.

