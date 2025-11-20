EduBourse » Wiadomości EduBourse » Nasdaq w górę o 2% pomimo turbulencji

W środę na amerykańskich giełdach panuje burzliwa sesja, a indeks Nasdaq 100 (NQ100) utrzymuje się na stabilnym poziomie. Pomimo przeciwności, wiodący indeks technologiczny wydaje się być gotowy do rozpoczęcia odwracania trendu wzrostowego.

Principaux punkty à retenir :

Indeks Nasdaq 100 osiągnął kluczowy poziom wsparcia na 17 660 punktów , tymczasowo zatrzymując jego upadek.

, tymczasowo zatrzymując jego upadek. Celem 18 000 punktów wydaje się być w zasięgu krótkoterminowych inwestorów.

wydaje się być w zasięgu krótkoterminowych inwestorów. Możliwe jest odbicie w kierunku 100-dniowej średniej kroczącej.

Analiza Nasdaq 100

Pomimo trudnej sytuacji, na którą wpłynęły rosnące rentowności obligacji i oświadczenia prezesa Rezerwy Federalnej dotyczące odroczenia obniżek stóp procentowych, indeks Nasdaq 100 zdołał ograniczyć straty. L'indeks giełdowy rzeczywiście osiągnął ważny poziom wsparcia 17 660 punktów, co tymczasowo zahamowało spadek cen.

Ten obszar 17 660 punktów jest obecnie kluczowym poziomem, który inwestorzy powinni obserwować. Odbicie w kierunku 17 900 punktów, opór dnia, prawdopodobnie zapowiadałby krótkoterminową zmianę trenduIndeks Nasdaq 100. Celem 18 000 punktów wydaje się osiągalne w krótkim terminie, oferując inwestorom możliwość zajęcia pozycji na wypadek potencjalnego odbicia.

Krótkoterminowa perspektywa

Ogólnie rzecz biorąc, indeks Nasdaq 100 wydaje się gotowy do wejścia w fazę ożywienia, pomimo wciąż niepewnego otoczenia gospodarczego i monetarnego. Mimo wszystko inwestorzy muszą zachować czujność, gdyż w nadchodzących sesjach może utrzymać się duża zmienność.

100-dniowa średnia ruchoma, obecnie znajdująca się w okolicach 18 100 punktów, może być atrakcyjnym celem dla inwestorów szukających korzystnego punktu wejścia na Nasdaq 100.