New Fortress Energy (NFE): Odkryj tę obiecującą akcję z potencjałem +47%

Sektor skroplonego gazu ziemnego (LNG) przeżywa rozkwit, oferując ekscytujące możliwości dla doświadczonych inwestorów. W tym kontekście należy podjąć działania Nowa Twierdza Energii (NFE) wyróżnia się jako mądry wybór wart rozważenia. Zanurz się z nami w szczegóły tego okazja inwestycyjna w akcje New Fortress Energy.

Punkty Cles:

  • Agresywna ekspansja LNG w Ameryce Łacińskiej
  • Szybki wzrost przychodów i przepływu środków pieniężnych
  • Potencjał wzrostu o +47% przy cenie docelowej 44 USD
Zawartość strony pokaz

Wschodzący lider w sektorze LNG

New Fortress Energy Inc. to zintegrowana spółka zajmująca się infrastrukturą energetyczną, która obsługuje terminale LNG, zakłady produkcji LNG, elektrownie gazowe oraz flotę statków do magazynowania i transportu gazu. Jego głównym rynkiem zbytu jest Ameryka Łacińska, region, w którym w nadchodzących latach spodziewany jest znaczny wzrost popytu na LNG.

Imponujący wzrost do przejęcia

Dzięki ogromnemu programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 5 miliardów dolarów, NFE praktycznie zakończyło swoją ekspansję, a jego nowe aktywa zaczynają generować stabilne przepływy pieniężne. W roku 2025 środki z działalności operacyjnej mają wzrósł o 232%osiągając kwotę 824,8 mln dolarów.

Zarząd spodziewa się, że przychody, przepływy pieniężne i zysk na akcję wzrosną odpowiednio o 56%, 77% i 89% w 2025 roku, gdy do użytku zostaną oddane nowe projekty. Tak szybki wzrost stwarza interesującą okazję dla inwestorów.

Skorzystaj z okazji i kup nowe akcje Fortress Energy

Z a cena docelowa 44 USD na kolejne 12 miesięcy, co stanowi potencjał wzrostu +47%, kup akcje New Fortress Energy (NFE) stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną. Mimo że zadłużenie jest wysokie, firma powinna być w stanie je zmniejszyć poprzez zwiększenie przepływu środków pieniężnych.

Aby skorzystać zekskluzywne okazje na obiecujące akcje i ETF-y, nie wahaj się zapisać do naszej usługi Portfel akcji.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne akcje do kupienia

Inne wiadomości EduBourse