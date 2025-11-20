Sektor skroplonego gazu ziemnego (LNG) przeżywa rozkwit, oferując ekscytujące możliwości dla doświadczonych inwestorów. W tym kontekście należy podjąć działania Nowa Twierdza Energii (NFE) wyróżnia się jako mądry wybór wart rozważenia. Zanurz się z nami w szczegóły tego okazja inwestycyjna w akcje New Fortress Energy.

Punkty Cles:

Agresywna ekspansja LNG w Ameryce Łacińskiej

Szybki wzrost przychodów i przepływu środków pieniężnych

Potencjał wzrostu o +47% przy cenie docelowej 44 USD

Wschodzący lider w sektorze LNG

New Fortress Energy Inc. to zintegrowana spółka zajmująca się infrastrukturą energetyczną, która obsługuje terminale LNG, zakłady produkcji LNG, elektrownie gazowe oraz flotę statków do magazynowania i transportu gazu. Jego głównym rynkiem zbytu jest Ameryka Łacińska, region, w którym w nadchodzących latach spodziewany jest znaczny wzrost popytu na LNG.

Imponujący wzrost do przejęcia

Dzięki ogromnemu programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 5 miliardów dolarów, NFE praktycznie zakończyło swoją ekspansję, a jego nowe aktywa zaczynają generować stabilne przepływy pieniężne. W roku 2025 środki z działalności operacyjnej mają wzrósł o 232%osiągając kwotę 824,8 mln dolarów.

Zarząd spodziewa się, że przychody, przepływy pieniężne i zysk na akcję wzrosną odpowiednio o 56%, 77% i 89% w 2025 roku, gdy do użytku zostaną oddane nowe projekty. Tak szybki wzrost stwarza interesującą okazję dla inwestorów.

Skorzystaj z okazji i kup nowe akcje Fortress Energy

Z a cena docelowa 44 USD na kolejne 12 miesięcy, co stanowi potencjał wzrostu +47%, kup akcje New Fortress Energy (NFE) stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną. Mimo że zadłużenie jest wysokie, firma powinna być w stanie je zmniejszyć poprzez zwiększenie przepływu środków pieniężnych.

Aby skorzystać zekskluzywne okazje na obiecujące akcje i ETF-y, nie wahaj się zapisać do naszej usługi Portfel akcji.