Cena Notcoin (NOT) gwałtownie wzrosła o 10,15% Piątek, po ważnym ogłoszeniu Coinbase. Jedna z największych giełd kryptowalut na świecie ogłosiła dodanie obsługi kontraktów terminowych Notcoin na swoich platformach Coinbase International Exchange i Coinbase Advanced.
Znaczne odbicie w kontekście niedźwiedzim

Wiadomość ta wzbudziła duże zainteresowanie wśród inwestorów, zwracając uwagę na token NOT, który znalazł się w fazie korekty po okresie silnego wzrostu. Pomimo spadku 24,50% w ciągu ostatnich 7 dni Notcoin wykazał imponujący wzrost 195,92% w ciągu ostatniego miesiąca.

Otwarcie rynków NOT-PERP, obowiązujące od 20 czerwca 2025 r., stworzyło chęć działania wśród traderów, którzy widzą w tej integracji szansę na zwiększenie ekspozycji na dany składnik aktywów.

EduBourse, dyrektor Portfel kryptowalut EduBourse komentuje: „Integracja Notcoin na Coinbase stanowi kluczowy krok dla wiarygodności i płynności projektu. Może to być katalizator nowej fazy wzrostu NOT, pomimo niedawnej zmienności. »

Ogłoszenie to pojawia się w kluczowym momencie dla Notcoin, ponieważ rynek kryptowalut poszukuje nowych liderów, którzy będą motorem innowacji i wdrażania. Inwestorzy będą uważnie śledzićewolucja ceny NOT w nadchodzących dniach rozstrzygniemy, czy odbicie to oznacza początek nowego trendu wzrostowego, czy też jest jedynie chwilową ulgą w trwającej korekcie.

