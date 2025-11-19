Ostatnia eksplozja Niecoin znalazł się już w wiadomościach, ale po gwałtownej korekcie ten token prawdopodobnie przygotowuje się do kolejnego spektakularnego wzrostu. Cały problem sprowadza się teraz do kluczowego poziomu Dolar 0,015.

Notcoin jest stosunkowo mało znanym tokenem, jednak ostatnio udało mu się przyciągnąć uwagę dzięki błyskawicznemu wzrostowi. Wyczyn tej małej kryptowaluty, który rozbudza ciekawość inwestorów.

Przekroczenie poziomu 0,015 USD będzie decydujące

Po gwałtownym wzroście, który zakończył się poważną korektą, Notcoin wydaje się obecnie stabilizować wokół wsparcia 0,015$. Obszar, który może mieć decydujący wpływ na przyszłe trendy.

„Jeśli Notcoin zdoła mocno odbić powyżej 0,015 USD, może to wywołać nową hossę o +50%, której celem będzie 0,026 USD, a nawet 0,029 USD” – analizuje EduBourse, dyrektor ds. Portfel kryptowalut na EduBourse.

W tej dość niepewnej konfiguracji przebicie poziomu 0,015 USD byłoby jednak pierwszorzędnym sygnałem niedźwiedzim. W związku z tym inwestorom zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności.