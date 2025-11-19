Notcoin: 50% odbicie po konsolidacji na poziomie 0,015 USD?

Ostatnia eksplozja Niecoin znalazł się już w wiadomościach, ale po gwałtownej korekcie ten token prawdopodobnie przygotowuje się do kolejnego spektakularnego wzrostu. Cały problem sprowadza się teraz do kluczowego poziomu Dolar 0,015.

Notcoin jest stosunkowo mało znanym tokenem, jednak ostatnio udało mu się przyciągnąć uwagę dzięki błyskawicznemu wzrostowi. Wyczyn tej małej kryptowaluty, który rozbudza ciekawość inwestorów.
[osadzony_wideo][/osadzone wideo]

Przekroczenie poziomu 0,015 USD będzie decydujące

Po gwałtownym wzroście, który zakończył się poważną korektą, Notcoin wydaje się obecnie stabilizować wokół wsparcia 0,015$. Obszar, który może mieć decydujący wpływ na przyszłe trendy.

„Jeśli Notcoin zdoła mocno odbić powyżej 0,015 USD, może to wywołać nową hossę o +50%, której celem będzie 0,026 USD, a nawet 0,029 USD” – analizuje EduBourse, dyrektor ds. Portfel kryptowalut na EduBourse.

W tej dość niepewnej konfiguracji przebicie poziomu 0,015 USD byłoby jednak pierwszorzędnym sygnałem niedźwiedzim. W związku z tym inwestorom zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne kryptowaluty do kupienia

Inne wiadomości EduBourse