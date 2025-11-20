EduBourse » Wiadomości EduBourse » +22% szans na akcje Vivendi (VIV): Czy warto kupić?

Kup akcje Vivendi (VIV) może być okazja inwestycyjna interesujące w nadchodzących miesiącach. Grupa powinna skorzystać z kilku korzystnych katalizatorów dla wzrost ceny akcji.

Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

Świeży dopływ gotówki z trwającej sprzedaży usług biletowych i festiwalowych

Oczekiwane korzyści z planowanego podziału grupy Lagardère

Działanie kwalifikujące się do PEA

Widoczny trend wzrostowy

Dzięki sprzedaży biletów i działalności festiwalowej Vivendi powinno odnotować znaczny napływ nowych środków pieniężnych. Ten zastrzyk płynności będzie mile widziany kup akcje Vivendi (VIV).

Szansa do wykorzystania wraz z rozstaniem Lagardère

Najważniejszy punkt dotyczy planowanego podziału grupy Lagardère, w której Vivendi ma udziały. Podział na cztery oddzielne podmioty powinien przynieść firmie Vivendi ogromne korzyści z trzech głównych powodów:

Potencjalne IPO tych nowych podmiotów

Sprawiedliwa wycena tych podmiotów, które nie będą już karane długami Lagardère

Bezpośredni udział Vivendi w Universal Music

Cena docelowa 12 € (+22%)

Biorąc pod uwagę te różne korzystne elementy,Akcje Vivendi (VIV) wydaje się być dobrze przygotowana na wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dążymy zatem do cena docelowa 12 €, lub potencjał wzrostu +22%. Potencjał ten może ulec nawet korekcie w górę w zależności od nadchodzących ogłoszeń dotyczących podziału Lagardère.

Jeśli chcesz otrzymywać bezpośrednio na adres e-mail inne ekskluzywne oferty dotyczące akcji i funduszy ETF, zasubskrybuj naszą usługę. Portfel akcji.