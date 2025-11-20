+22% szans na akcje Vivendi (VIV): Czy warto kupić?

Kup akcje Vivendi (VIV) może być okazja inwestycyjna interesujące w nadchodzących miesiącach. Grupa powinna skorzystać z kilku korzystnych katalizatorów dla wzrost ceny akcji.

Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

  • Świeży dopływ gotówki z trwającej sprzedaży usług biletowych i festiwalowych
  • Oczekiwane korzyści z planowanego podziału grupy Lagardère
  • Działanie kwalifikujące się do PEA
Zawartość strony pokaz

Widoczny trend wzrostowy

Dzięki sprzedaży biletów i działalności festiwalowej Vivendi powinno odnotować znaczny napływ nowych środków pieniężnych. Ten zastrzyk płynności będzie mile widziany kup akcje Vivendi (VIV).

Szansa do wykorzystania wraz z rozstaniem Lagardère

Najważniejszy punkt dotyczy planowanego podziału grupy Lagardère, w której Vivendi ma udziały. Podział na cztery oddzielne podmioty powinien przynieść firmie Vivendi ogromne korzyści z trzech głównych powodów:

  • Potencjalne IPO tych nowych podmiotów
  • Sprawiedliwa wycena tych podmiotów, które nie będą już karane długami Lagardère
  • Bezpośredni udział Vivendi w Universal Music

Cena docelowa 12 € (+22%)

Biorąc pod uwagę te różne korzystne elementy,Akcje Vivendi (VIV) wydaje się być dobrze przygotowana na wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dążymy zatem do cena docelowa 12 €, lub potencjał wzrostu +22%. Potencjał ten może ulec nawet korekcie w górę w zależności od nadchodzących ogłoszeń dotyczących podziału Lagardère.

Jeśli chcesz otrzymywać bezpośrednio na adres e-mail inne ekskluzywne oferty dotyczące akcji i funduszy ETF, zasubskrybuj naszą usługę. Portfel akcji.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne akcje do kupienia

Inne wiadomości EduBourse