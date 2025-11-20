Kup akcje Vivendi (VIV) może być okazja inwestycyjna interesujące w nadchodzących miesiącach. Grupa powinna skorzystać z kilku korzystnych katalizatorów dla wzrost ceny akcji.
Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:
- Świeży dopływ gotówki z trwającej sprzedaży usług biletowych i festiwalowych
- Oczekiwane korzyści z planowanego podziału grupy Lagardère
- Działanie kwalifikujące się do PEA
Widoczny trend wzrostowy
Dzięki sprzedaży biletów i działalności festiwalowej Vivendi powinno odnotować znaczny napływ nowych środków pieniężnych. Ten zastrzyk płynności będzie mile widziany kup akcje Vivendi (VIV).
Szansa do wykorzystania wraz z rozstaniem Lagardère
Najważniejszy punkt dotyczy planowanego podziału grupy Lagardère, w której Vivendi ma udziały. Podział na cztery oddzielne podmioty powinien przynieść firmie Vivendi ogromne korzyści z trzech głównych powodów:
- Potencjalne IPO tych nowych podmiotów
- Sprawiedliwa wycena tych podmiotów, które nie będą już karane długami Lagardère
- Bezpośredni udział Vivendi w Universal Music
Cena docelowa 12 € (+22%)
Biorąc pod uwagę te różne korzystne elementy,Akcje Vivendi (VIV) wydaje się być dobrze przygotowana na wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dążymy zatem do cena docelowa 12 €, lub potencjał wzrostu +22%. Potencjał ten może ulec nawet korekcie w górę w zależności od nadchodzących ogłoszeń dotyczących podziału Lagardère.
