EduBourse » Wiadomości EduBourse » Okazja na poziomie +31%: Dlaczego warto kupić akcje LDC (LOUP) za 136 EUR?

Możliwość inwestycji w akcje LDC (LOUP) – LDC, francuski lider w produkcji i marketingu produktów drobiowych, ogłosił imponujące wyniki za rok obrotowy 2025–2025. Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty, które pokazują potencjał wzrostu tej solidnej firmy.

Obrót w wysokości 6,2 mld euro, wzrost o 6%

Wolumen sprzedaży wzrósł o 0,3%

Obecny zysk operacyjny przekraczający 350 milionów euro

Celem jest przekroczenie progu 7 mld obroty do 2026-2027 r.

LDC, kluczowy lider w swoim sektorze

Francuski nr 1 w produkcji, pakowaniu i marketingu produktów drobiowych

Znane marki takie jak Le Gaulois i Loué

Zróżnicowane portfolio z wysokiej jakości produktami cateringowymi

Trwały wzrost i obiecujące perspektywy

LDC udało się wykorzystać strategiczne przejęcia, zwłaszcza Matines i Ovoteam, do pobudzenia swojego wzrostu. Ponadto rozwój działalności w zakresie cięcia i produktów o wysokiej wartości dodanej przyczynił się do niewielkiego wzrost wolumenów (+0,7%) i wzrost obrotów o 2,5% w dywizji francuskiej drobiu.

Skorzystaj z okazji: Kup akcje LDC

Dzięki ambitnym celom i stałemu wzrostowi LDC stanowi okazja inwestycyjna w akcje LDC atrakcyjny. Analitycy zalecająkup akcje LDC z ceną docelową 179€ (+31%) i przystanek przy 112,50 €. Działanie kwalifikujące się do PEA oferuje znaczny potencjał wzrostu w perspektywie 12 miesięcy.

