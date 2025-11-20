Okazja na poziomie +31%: Dlaczego warto kupić akcje LDC (LOUP) za 136 EUR?

Możliwość inwestycji w akcje LDC (LOUP) – LDC, francuski lider w produkcji i marketingu produktów drobiowych, ogłosił imponujące wyniki za rok obrotowy 2025–2025. Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty, które pokazują potencjał wzrostu tej solidnej firmy.

  • Obrót w wysokości 6,2 mld euro, wzrost o 6%
  • Wolumen sprzedaży wzrósł o 0,3%
  • Obecny zysk operacyjny przekraczający 350 milionów euro
  • Celem jest przekroczenie progu 7 mld obroty do 2026-2027 r.
Zawartość strony pokaz

LDC, kluczowy lider w swoim sektorze

  • Francuski nr 1 w produkcji, pakowaniu i marketingu produktów drobiowych
  • Znane marki takie jak Le Gaulois i Loué
  • Zróżnicowane portfolio z wysokiej jakości produktami cateringowymi

Trwały wzrost i obiecujące perspektywy

LDC udało się wykorzystać strategiczne przejęcia, zwłaszcza Matines i Ovoteam, do pobudzenia swojego wzrostu. Ponadto rozwój działalności w zakresie cięcia i produktów o wysokiej wartości dodanej przyczynił się do niewielkiego wzrost wolumenów (+0,7%) i wzrost obrotów o 2,5% w dywizji francuskiej drobiu.

Skorzystaj z okazji: Kup akcje LDC

Dzięki ambitnym celom i stałemu wzrostowi LDC stanowi okazja inwestycyjna w akcje LDC atrakcyjny. Analitycy zalecająkup akcje LDC z ceną docelową 179€ (+31%) i przystanek przy 112,50 €. Działanie kwalifikujące się do PEA oferuje znaczny potencjał wzrostu w perspektywie 12 miesięcy.

Aby otrzymywać ekskluzywne oferty akcji i ETF-ów bezpośrednio na adres e-mail, zasubskrybuj już teraz Portfel akcji.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne akcje do kupienia

Inne wiadomości EduBourse