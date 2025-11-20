Inwestorzy, oto niepowtarzalna okazja, której nie możecie przegapić, kupując akcje Equinor ASA (AQNR). Ta norweska firma energetyczna oferuje atrakcyjny potencjał wzrostu w obecnym kontekście. Przeczytaj ten artykuł szybko, a dowiesz się wszystkiego!

Oczekiwana stopa dywidendy na poziomie 10,3%

Siła sektora naftowo-gazowego

Atrakcyjny cel wyceny

Ogromny program skupu akcji

Idealna sytuacja do zakupu akcji Equinor ASA

Oczekuje się, że ceny ropy naftowej i gazu pozostaną wysokie w 2025 r., co będzie korzystne dla Equinor, będącego ważnym graczem w tym sektorze. Ponadto Norwegia staje się wiodącym dostawcą gazu ziemnego w Europie, co jest korzystną pozycją strategiczną.

Możliwość inwestycji w akcje Equinor ASA do przejęcia

Kup akcje Equinor ASA (AQNR) Oferty szacowany potencjał wzrostu +18% za 12 miesięcy, z ceną docelową 32$. Spółka spodziewa się generować przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 20 miliardów dolarów rocznie do 2030 r. Znaczna część tych przepływów zostanie redystrybuowana do akcjonariuszy za pośrednictwem oczekiwana stopa dywidendy na poziomie 10,3% i program wykup akcji de 10 do 12 miliardów dolarów na lata 2025–2025.

