Spółka Commercial Metals Company (CMC) jest prezentowana jako bezpieczny zakład za 70 USD z 23% potencjałem wzrostu w ciągu 12 miesięcy. Firma jest opisana jako jeden ze światowych liderów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Europie, w zakresie wzmacniania i stabilizacji budynków. Jej akcje są postrzegane jako atrakcyjna okazja, ponieważ oczekuje się, że CMC skorzysta na amerykańskich przepisach dotyczących inwestycji i układów scalonych, a także Oczekuje się, że popyt na stal wzrośnie o 1,4–1,9% w latach 2025–2025, głównie w Ameryce Północnej. W Europie spodziewany spadek stóp procentowych powinien pobudzić sektor nieruchomości i popyt na produkty CMC. Firma dokonała również szeregu przejęć w celu zabezpieczenia swojego łańcucha dostaw i dystrybucji oraz zwiększyła program skupu akcji o wartości ponad 500 milionów dolarów rocznie.

Kluczowa firma w branży stalowej

Spółka Metali Handlowych (CMC) jest wiodącym graczem na rynku produkcji, recyklingu i sprzedaży wyrobów stalowych i metalowych. Firma, obecna w Ameryce Północnej i Europie, zajmuje wiodącą pozycję na rynku wzmocnień i stabilizacji budynków.

Obiecujące perspektywy dzięki ożywieniu sektora

Według dyrektora Portfel akcji EduBourse, » CMC jest dobrze przygotowane, aby skorzystać na ożywieniu w sektorze budowlanym. » Firma korzysta z rozległej sieci produkcyjnej obejmującej 212 zakładów rozlokowanych w różnych działach.

„Dzięki ustawie o inwestycjach infrastrukturalnych i miejscach pracy, ustawie CHIPS i ustawie o redukcji inflacji rynek amerykański odnotowuje stały wzrost” – wyjaśnia pan EduBourse. „Światowe Stowarzyszenie Stali planuje Popyt na stal gotową w Ameryce Północnej wzrośnie o 1,4% i 1,9% w latach 2025 i 2025, odpowiednio. »

Zwycięska strategia na przyszłość

CMC niedawno rozszerzyło swoją ofertę poza sektor stali, dokonując serii obiecujących przejęć w latach 2022–2025. „Ta strategia gwarantuje bezpieczne i opłacalne dostawy złomu na potrzeby działalności hutniczej firmy” – podkreśla pan EduBourse.

Ponadto CMC planujezwiększyć dystrybucję kapitału dla akcjonariuszy w 2025 r., zwiększając kwartalną dywidendę i rozszerzając program skupu akcji.

Rekomendacja zakupu od

W oparciu o te korzystne perspektywy, rekomenduje się zakup akcji Commercial Metals Company, mając na uwadze następujące cele:

– Horyzont: 12 miesiące

- Potencjał: +23% do 70$

- Zatrzymywać się: $ 52

„Dzięki swojej wiodącej pozycji, strategii przejęć i pozytywnym perspektywom dla sektora, CMC może zaoferować interesującą okazję dla inwestorów” – podsumowuje pan EduBourse.