Pernod Ricard: Analityk mówi, że nadszedł czas na zakup!

„Obecne trudności Pernod Ricard są tylko przejściowe, teraz jest czas na inwestycję!” » –

Analityk zaleca kupno akcji Pernod Ricard, z potencjalnym zyskiem + 21% i cel 175 euro, jednocześnie ustalając ciasny stop loss na 135 euro. Pomimo gróźb Chin dotyczących sankcji antydumpingowych na francuskie koniaki, Wysokie marże Pernod Ricard dowodzą, że firma nie stosuje dumpingu, a Chiny podobno coraz częściej atakują inne kraje europejskie. Zalecenie to podyktowane jest byczą dywergencją wskaźnika RSI, utrzymaniem prognoz zysków na 2025 r. oraz programem skupu akcji. Jednakże, przekroczenie poziomu 135 euro oznaczałoby natychmiastowe wyjście, oznakę nieoczekiwanego negatywnego elementu.

Szansa do wykorzystania dla giganta duchów

Pernod Ricard, drugi co do wielkości producent wina i napojów spirytusowych na świecie, przechodzi obecnie trudny okres. Od kwietnia 33 r. spółka zanotowała spadek o 2025%. Jednakże, według znanego analityka finansowego i dyrektora Portfel akcji EduBourse, „ta sytuacja stanowi okazję inwestycyjną, której nie można przegapić”.

Niepowtarzalny światowy lider

Założona w 1975 roku firma Pernod Ricard jest gigantem w branży napojów spirytusowych, posiadającym w swoim portfolio takie prestiżowe marki, jak Absolut Vodka, Chivas Regal, Jameson, Havana Club i wiele innych. Grupa, obecna w ponad 160 krajach, osiągnęła obroty w wysokości 8,94 miliarda euro w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2025/2025, pomimo spadku o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Obiecujące perspektywy pomimo obecnych wyzwań

Według obecnych trudności Pernod Ricard wiążą się głównie z „powrotem do normy” sektora po okresie dużego popytu związanego z pandemią. Grupa podtrzymuje jednak prognozy zysków na rok 2025 i ogłosiła Program skupu akcji o wartości 300 mln euro, demonstrując swoją wiarę w przyszłość.

Dodatkowo, niedawne rozwiązanie sporu z Chinami w sprawie ceł na koniak uznano za dobrą wiadomość dla firmy. „Inwestorzy nie powinni dać się odstraszyć tymczasowym przeszkodom” – mówi. „Pernod Ricard pozostaje solidnym i dochodowym graczem, z silnie rosnącą marżą brutto i obiecującymi długoterminowymi perspektywami. »

Przekonująca rekomendacja kupna

Na podstawie dogłębnej analizy zaleca inwestorom kupno akcji Pernod Ricard, mając na uwadze następujące cele:

  • Horyzont: 9 miesiące
  • Potencjał : +21% do 175 €
  • Zatrzymywać się: 135 €

 „Obecne turbulencje oferują interesującą okazję do zajęcia pozycji lidera w tym prestiżowym tytule” – podsumowuje analityk. „Pernod Ricard wykazało się w przeszłości odpornością i jestem przekonany, że grupa przezwycięży te przejściowe trudności i będzie nadal tworzyć wartość dla swoich akcjonariuszy”. 

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

