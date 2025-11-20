Rynek ropy naftowej przechodzi obecnie okres burzliwy, w ostatnich tygodniach ceny ulegały znacznym wahaniom. Dziś spodziewane są dwa ważne ogłoszenia, które mogą mieć trwały wpływ na ten trend. Jako analityk finansowy specjalizujący się w handlu ropą naftową szczegółowo przeanalizuję te kluczowe wydarzenia i ich potencjalny wpływ na ceny.

Kluczowe punkty do zapamiętania

Odbicie + 23% ceny ropy naftowej od ostatnich minimów

ceny ropy naftowej od ostatnich minimów Przekroczenie głównego oporu przy 81,73$ przez Brenta

przez Brenta Dziś dwa długo oczekiwane raporty: OPEC i Agencja Energetyczna USA

Aktualny kontekst i ważne kwestie

2 czerwca zaskakujące ogłoszenie o zakończeniu kwot produkcyjnych przez OPEC+ wstrząsnęło rynkiem ropy naftowej. handel ropą. Po znacznym spadku, który sprowadził ropę Brent poniżej Dolarów 77,20 za baryłkę ceny ropy naftowej ostatnio wzrosły, przebijając się przez główną strefę oporu i średnią ruchomą na poziomie 100 okresów. Kluczowym pytaniem jest jednak, czy ten ruch wzrostowy zdoła utrzymać się powyżej Dolarów 81,73.

Analiza aktywów finansowych

Inwestorzy i handlowcy będą zwracać szczególną uwagę na prognozy popytu na ropę zawarte w raportach OPEC i Agencji Energetycznej USA. Pozytywne oczekiwania mogą potwierdzić przełamanie kanału spadkowego i powrót do trwałego trendu wzrostowego. Z drugiej strony rozczarowujące prognozy mogą doprowadzić do ponownego cofnięcia się trendu w kierunku dolnej granicy kanału.

Obrót ropą naftową, tym strategicznym surowcem, wymaga starannej analizy podstawowych czynników rynkowych. Dzisiejsze ogłoszenia mogą mieć decydujący wpływ na stanowiska, jakie zostaną przyjęte w nadchodzących tygodniach.