Środa, 10 lipca 2025 r., zapowiada się jako kluczowy dzień dla łowców dywidend. Siedem spółek ma zamiar hojnie wynagrodzić swoich akcjonariuszy. Czy jesteś gotowy skorzystać z tych możliwości?
Wypłata dywidendy 10 lipca 2025 r.
- Assystem: €1, dawać : 1,75% (Czy warto kupić akcje Assystem?)
- Materiały wybuchowe i produkty chemiczne: 1 €, dawać : 0,68% (Czy warto kupić akcje spółki Explosives & Chemical Products?)
- Home Concept Francja: 0,32 €, dawać : 1,97% (Czy warto kupić akcje Home Concept France?)
- AT&T: 0,27 USD, dawać : 5,90% (Czy warto kupić akcje AT&T?)
- Różnica: 0,15 USD, dawać : 2,56% (Czy warto kupić akcje Gap?)
- Marki FAT: 0,17 USD, dawać : 14,92% (Czy warto kupić akcje FAT Brands?)
- Verizon: 0,66 USD, dawać : 6,41% (Czy warto kupić akcje Verizon?)
Szeroki zakres zwrotów dla wszystkich profili
Wyobraź sobie przez chwilę: możesz zmieścić w kieszeni do 14,92% zwrot z pojedynczej inwestycji. To jest to co jest proponowane Marki FAT, niekwestionowana gwiazda tego dnia wypłaty dywidendy. Z dywidendą w wysokości $ 0,17, akcja ta przyciąga wszystkie oczy. Ale bądź ostrożny, bo wysokie zyski często wiążą się ze zwiększonym ryzykiem.
Na drugim końcu spektrum, Materiały wybuchowe i produkty chemiczne oferuje dywidendę w wysokości 1 € za skromniejszy zwrot 0,68%. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami świadomi inwestorzy mają do dyspozycji zróżnicowany wachlarz możliwości.
Szczególnie wyróżniają się giganci telekomunikacyjni. Verizon, z dywidendą w wysokości $ 0,66 i plon 6,41%, jest wartością solidną. Jego konkurent AT & T nie dać się prześcignąć, proponując $ 0,27 dywidenda o atrakcyjnej stopie zwrotu 5,90%.
W sektorze odzieżowym, luka werset $ 0,15 dywidenda, oferująca atrakcyjną stopę zwrotu 2,56%. Po stronie europejskiej, Home Concept Francja jest hojny w stosunku do 0,32 € dywidenda i stopa zwrotu 1,97%, gdzie”System zaproponować 1 € dla plonu 1,75%.
Strategia inwestycyjna: między okazjami a ostrożnością
Oczekiwania inwestorów są jasne: szukają równowagi między atrakcyjnymi stopami zwrotu a stabilnymi dywidendami. W tym względzie firmy takie jak Home Concept France czy Assystem mogą okazać się najlepsze, oferując interesujący kompromis między wydajnością i stabilnością.
Czy zatem warto wziąć te akcje pod uwagę w portfelu nastawionym na dywidendę? Odpowiedź brzmi: tak, ale z pewnym niuansem. Kluczem jest dywersyfikacja. Łącząc akcje o wysokiej rentowności, takie jak FAT Brands, ze stabilnymi akcjami, takimi jak Assystem czy Explosifs & Prod Chimiques, możesz zbudować solidny i dochodowy portfel.
Nie czekaj dłużej i działaj! Tego typu okazje do wypłaty dywidendy nie pojawią się ponownie aż do następnego cyklu płatności. Przeanalizuj, porównaj i podejmij decyzję na podstawie swojej strategii inwestycyjnej i tolerancji ryzyka. Twój portfel będzie Ci wdzięczny.