Środa, 10 lipca 2025 r., zapowiada się jako kluczowy dzień dla łowców dywidend. Siedem spółek ma zamiar hojnie wynagrodzić swoich akcjonariuszy. Czy jesteś gotowy skorzystać z tych możliwości?

Wypłata dywidendy 10 lipca 2025 r.

Szeroki zakres zwrotów dla wszystkich profili

Wyobraź sobie przez chwilę: możesz zmieścić w kieszeni do 14,92% zwrot z pojedynczej inwestycji. To jest to co jest proponowane Marki FAT, niekwestionowana gwiazda tego dnia wypłaty dywidendy. Z dywidendą w wysokości $ 0,17, akcja ta przyciąga wszystkie oczy. Ale bądź ostrożny, bo wysokie zyski często wiążą się ze zwiększonym ryzykiem.

Na drugim końcu spektrum, Materiały wybuchowe i produkty chemiczne oferuje dywidendę w wysokości 1 € za skromniejszy zwrot 0,68%. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami świadomi inwestorzy mają do dyspozycji zróżnicowany wachlarz możliwości.

Szczególnie wyróżniają się giganci telekomunikacyjni. Verizon, z dywidendą w wysokości $ 0,66 i plon 6,41%, jest wartością solidną. Jego konkurent AT & T nie dać się prześcignąć, proponując $ 0,27 dywidenda o atrakcyjnej stopie zwrotu 5,90%.

W sektorze odzieżowym, luka werset $ 0,15 dywidenda, oferująca atrakcyjną stopę zwrotu 2,56%. Po stronie europejskiej, Home Concept Francja jest hojny w stosunku do 0,32 € dywidenda i stopa zwrotu 1,97%, gdzie”System zaproponować 1 € dla plonu 1,75%.

Strategia inwestycyjna: między okazjami a ostrożnością

Oczekiwania inwestorów są jasne: szukają równowagi między atrakcyjnymi stopami zwrotu a stabilnymi dywidendami. W tym względzie firmy takie jak Home Concept France czy Assystem mogą okazać się najlepsze, oferując interesujący kompromis między wydajnością i stabilnością.

Czy zatem warto wziąć te akcje pod uwagę w portfelu nastawionym na dywidendę? Odpowiedź brzmi: tak, ale z pewnym niuansem. Kluczem jest dywersyfikacja. Łącząc akcje o wysokiej rentowności, takie jak FAT Brands, ze stabilnymi akcjami, takimi jak Assystem czy Explosifs & Prod Chimiques, możesz zbudować solidny i dochodowy portfel.

Nie czekaj dłużej i działaj! Tego typu okazje do wypłaty dywidendy nie pojawią się ponownie aż do następnego cyklu płatności. Przeanalizuj, porównaj i podejmij decyzję na podstawie swojej strategii inwestycyjnej i tolerancji ryzyka. Twój portfel będzie Ci wdzięczny.