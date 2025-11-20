Deszcz dywidendy: atrakcyjne okazje dla inwestorów 10 lipca 2025 r.

Środa, 10 lipca 2025 r., zapowiada się jako kluczowy dzień dla łowców dywidend. Siedem spółek ma zamiar hojnie wynagrodzić swoich akcjonariuszy. Czy jesteś gotowy skorzystać z tych możliwości?

Wypłata dywidendy 10 lipca 2025 r.

Szeroki zakres zwrotów dla wszystkich profili

Wyobraź sobie przez chwilę: możesz zmieścić w kieszeni do 14,92% zwrot z pojedynczej inwestycji. To jest to co jest proponowane Marki FAT, niekwestionowana gwiazda tego dnia wypłaty dywidendy. Z dywidendą w wysokości $ 0,17, akcja ta przyciąga wszystkie oczy. Ale bądź ostrożny, bo wysokie zyski często wiążą się ze zwiększonym ryzykiem.

Na drugim końcu spektrum, Materiały wybuchowe i produkty chemiczne oferuje dywidendę w wysokości 1 € za skromniejszy zwrot 0,68%. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami świadomi inwestorzy mają do dyspozycji zróżnicowany wachlarz możliwości.

Szczególnie wyróżniają się giganci telekomunikacyjni. Verizon, z dywidendą w wysokości $ 0,66 i plon 6,41%, jest wartością solidną. Jego konkurent AT & T nie dać się prześcignąć, proponując $ 0,27 dywidenda o atrakcyjnej stopie zwrotu 5,90%.

W sektorze odzieżowym, luka werset $ 0,15 dywidenda, oferująca atrakcyjną stopę zwrotu 2,56%. Po stronie europejskiej, Home Concept Francja jest hojny w stosunku do 0,32 € dywidenda i stopa zwrotu 1,97%, gdzie”System zaproponować 1 € dla plonu 1,75%.

Strategia inwestycyjna: między okazjami a ostrożnością

Oczekiwania inwestorów są jasne: szukają równowagi między atrakcyjnymi stopami zwrotu a stabilnymi dywidendami. W tym względzie firmy takie jak Home Concept France czy Assystem mogą okazać się najlepsze, oferując interesujący kompromis między wydajnością i stabilnością.

Czy zatem warto wziąć te akcje pod uwagę w portfelu nastawionym na dywidendę? Odpowiedź brzmi: tak, ale z pewnym niuansem. Kluczem jest dywersyfikacja. Łącząc akcje o wysokiej rentowności, takie jak FAT Brands, ze stabilnymi akcjami, takimi jak Assystem czy Explosifs & Prod Chimiques, możesz zbudować solidny i dochodowy portfel.

Nie czekaj dłużej i działaj! Tego typu okazje do wypłaty dywidendy nie pojawią się ponownie aż do następnego cyklu płatności. Przeanalizuj, porównaj i podejmij decyzję na podstawie swojej strategii inwestycyjnej i tolerancji ryzyka. Twój portfel będzie Ci wdzięczny.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego.

 

