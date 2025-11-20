Prognoza EURUSD: 1,0800 w zasięgu wzroku, traderzy w pogotowiu

Inwestorzy uważnie śledzą zachowanie pary EUR/USD, gdyż dolar amerykański najwyraźniej ponownie umacnia się względem euro. Niedawne wypowiedzi prezesów regionalnych federacji Rezerwy Federalnej rzeczywiście wzbudziły obawy o przesunięcie harmonogramu obniżek stóp procentowych, co wzmogło apetyt na dolara.

Podsumowanie kluczowych punktów:

  • Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 1,0840
  • Trend dnia: Niedźwiedzi
  • Cel: 1,0800
Analiza pary EURUSD

Prognoza EURUSD 8 kwietnia 2025 r.

Le handel EURUSD powinno pozostać trudne w nadchodzących godzinach. Po tygodniu naznaczonym oświadczeniami prezesów regionalnych Rezerwy Federalnej, którzy ostrzegali rynki o możliwym przesunięciu harmonogramu obniżki stóp procentowychDolar amerykański ponownie umacnia się względem euro.

Dane dotyczące zatrudnienia opublikowane w zeszły piątek wyraźnie wskazują, lepiej niż oczekiwano, również przyczyniło się do podsycenia oczekiwań na wyraźniejsze zacieśnienie polityki pieniężnej, niż przewidywał amerykański bank centralny. W tym kontekście para forex Oczekuje się, że kurs EURUSD będzie poruszał się w przedziale od I 1,0830 1,0870, Z niedźwiedzi cel na poziomie 1,0800.

Prognoza dla handlu EURUSD

W oczekiwaniu na opublikowanie protokołu posiedzenia Rezerwy Federalnej w środę wieczorem, handlowy pary EURUSD wygląda delikatnie. Dolar może ponownie umocnić się względem euro, ponieważ inwestorzy obawiają się odłożenia harmonogramu obniżek stóp procentowych.

Trend dnia jest taki niedźwiedziz kluczowym poziomem (lub punktem obrotu) 1,0840. W związku z tym inwestorzy będą musieli uważnie obserwować wsparcie na poziomie 1,0830 i opór na poziomie 1,0870, z celem na poziomie 1,0800.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

