Inwestorzy uważnie śledzą zachowanie pary EUR/USD, gdyż dolar amerykański najwyraźniej ponownie umacnia się względem euro. Niedawne wypowiedzi prezesów regionalnych federacji Rezerwy Federalnej rzeczywiście wzbudziły obawy o przesunięcie harmonogramu obniżek stóp procentowych, co wzmogło apetyt na dolara.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 1,0840

Trend dnia: Niedźwiedzi

Cel: 1,0800

Analiza pary EURUSD

Le handel EURUSD powinno pozostać trudne w nadchodzących godzinach. Po tygodniu naznaczonym oświadczeniami prezesów regionalnych Rezerwy Federalnej, którzy ostrzegali rynki o możliwym przesunięciu harmonogramu obniżki stóp procentowychDolar amerykański ponownie umacnia się względem euro.

Dane dotyczące zatrudnienia opublikowane w zeszły piątek wyraźnie wskazują, lepiej niż oczekiwano, również przyczyniło się do podsycenia oczekiwań na wyraźniejsze zacieśnienie polityki pieniężnej, niż przewidywał amerykański bank centralny. W tym kontekście para forex Oczekuje się, że kurs EURUSD będzie poruszał się w przedziale od I 1,0830 1,0870, Z niedźwiedzi cel na poziomie 1,0800.

Prognoza dla handlu EURUSD

W oczekiwaniu na opublikowanie protokołu posiedzenia Rezerwy Federalnej w środę wieczorem, handlowy pary EURUSD wygląda delikatnie. Dolar może ponownie umocnić się względem euro, ponieważ inwestorzy obawiają się odłożenia harmonogramu obniżek stóp procentowych.

Trend dnia jest taki niedźwiedziz kluczowym poziomem (lub punktem obrotu) 1,0840. W związku z tym inwestorzy będą musieli uważnie obserwować wsparcie na poziomie 1,0830 i opór na poziomie 1,0870, z celem na poziomie 1,0800.