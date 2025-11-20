Prognoza EURUSD: Niedźwiedzie przyspieszenie poniżej 1,0745 do celu 1,0700

Inwestorzy Forex uważnie obserwują parę walutową EURUSD we wtorek, 2 kwietnia. Po spadku poniżej symbolicznego progu 1,08Kurs eurodolara w dalszym ciągu spada w stosunku do dolara amerykańskiego. W otoczeniu o dużej ilości danych inwestorzy poszukują kluczowych poziomów technicznych, na których będą mogli pozycjonować swoje transakcje na parze EUR/USD.

Podsumowanie najważniejszych punktów:

  • Poziom obrotu: 1,0745
  • Pierwszy niedźwiedzi cel: 1,0725
  • Wsparcie monitorowania: 1,0720
Zawartość strony pokaz

Analiza techniczna EURUSD

Prognoza EURUSD 2 kwietnia 2025 r.

We wtorek euro przyspieszyło swoją deprecjację wobec dolara amerykańskiego. Kantorzy na handlowy Forex przyjmuje strategie sprzedaży po kryzysie przy dużym oporze 1,0745, kluczowy poziom dnia. Para EURUSD zmierza obecnie w kierunku powrotu do lutowych minimów w okolicach 1,0700.

Z drugiej strony najpierw trzeba będzie przełamać opór 1,0745 mieć nadzieję na odbicie w kierunku I 1,0760 1,0775. Jednak obecnie rynek skłania się ku kontynuacji krótkoterminowego trendu spadkowego poniżej 1,08.

Agenda Ekonomiczna ożywi handel EURUSD

Dzień zapowiada się ożywiony, ponieważ zostanie opublikowanych kilka ważnych statystyk ekonomicznych dla Handel EURUSD. Handlowcy będą śledzić indeksy PMI dla sektora wytwórczego w krajach strefy euro przed godziną 10:14, inflację CPI w Niemczech o godzinie 16:XNUMX oraz nowe oferty pracy w USA o godzinie XNUMX:XNUMX.

Wskaźniki te mogą mieć wpływ na dalsze ruchy kursu eurodolara na giełdzie forex. W związku z tym inwestorzy walutowi powinni zachować szczególną uwagę w przypadku tych publikacji. już niedźwiedzi kontekst dla głównej pary walutowej EURUSD.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse