Inwestorzy Forex uważnie obserwują parę walutową EURUSD we wtorek, 2 kwietnia. Po spadku poniżej symbolicznego progu 1,08Kurs eurodolara w dalszym ciągu spada w stosunku do dolara amerykańskiego. W otoczeniu o dużej ilości danych inwestorzy poszukują kluczowych poziomów technicznych, na których będą mogli pozycjonować swoje transakcje na parze EUR/USD.

Podsumowanie najważniejszych punktów:

Poziom obrotu: 1,0745

Pierwszy niedźwiedzi cel : 1,0725

: 1,0725 Wsparcie monitorowania: 1,0720

Analiza techniczna EURUSD

We wtorek euro przyspieszyło swoją deprecjację wobec dolara amerykańskiego. Kantorzy na handlowy Forex przyjmuje strategie sprzedaży po kryzysie przy dużym oporze 1,0745, kluczowy poziom dnia. Para EURUSD zmierza obecnie w kierunku powrotu do lutowych minimów w okolicach 1,0700.

Z drugiej strony najpierw trzeba będzie przełamać opór 1,0745 mieć nadzieję na odbicie w kierunku I 1,0760 1,0775. Jednak obecnie rynek skłania się ku kontynuacji krótkoterminowego trendu spadkowego poniżej 1,08.

Agenda Ekonomiczna ożywi handel EURUSD

Dzień zapowiada się ożywiony, ponieważ zostanie opublikowanych kilka ważnych statystyk ekonomicznych dla Handel EURUSD. Handlowcy będą śledzić indeksy PMI dla sektora wytwórczego w krajach strefy euro przed godziną 10:14, inflację CPI w Niemczech o godzinie 16:XNUMX oraz nowe oferty pracy w USA o godzinie XNUMX:XNUMX.

Wskaźniki te mogą mieć wpływ na dalsze ruchy kursu eurodolara na giełdzie forex. W związku z tym inwestorzy walutowi powinni zachować szczególną uwagę w przypadku tych publikacji. już niedźwiedzi kontekst dla głównej pary walutowej EURUSD.