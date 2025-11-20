Prognoza EURUSD: Spadek o 0,23% poniżej 1,0725, cel 1,0700 w zasięgu wzroku

Euro we wtorek kontynuowało spadek wobec dolara amerykańskiego, co odzwierciedlało utrzymującą się niepewność na rynkach finansowych. Traderzy forex uważnie obserwują parę EURUSD, która odgrywa kluczową rolę w strategiach handlowych na rynku walutowym.

Kluczowe punkty :

  • EURUSD w dół o 0,23%, poniżej poziomu obrotu 1,0725
  • Niedźwiedzi cel na 1,0700, z kluczowym wsparciem na tym poziomie
  • O godzinie 11:XNUMX zostanie opublikowany wskaźnik CPI w strefie euro, co może być katalizatorem zmienności
Analiza techniczna: EURUSD pod presją

Prognoza EURUSD na 2 lipca 2025 r.

rynek forex zaobserwowano spadkową presję na parę EURUSD we wtorek. Po zamknięciu luki weekendowej euro traci na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, tracąc grunt poniżej kluczowego poziomu 1,0725. Ta przerwa techniczna otwiera drogę do kontynuacji ruchu spadkowego w kierunku psychologicznego wsparcia 1,0700.

Traderzy na EURUSD powinni zachować czujność, gdyż przełamanie poniżej 1,0700 może przyspieszyć upadek w kierunku 1,0665. Jednak rynek pozostaje nerwowy, a ożywienie powyżej 1,0725 nie można wykluczyć, że mogłoby to ożywić euro w kierunku poziomów oporu 1,0740 et 1,0755.

Perspektywy i czynniki wpływające na EURUSD

Dzisiejsza analiza pary EUR/USD ujawnia krótkoterminową tendencję spadkową. Mimo wszystko inwestorzy na rynku Forex powinni zachować czujność i śledzić liczne publikacje danych ekonomicznych zaplanowane na ten tydzień, które prawdopodobnie wpłyną na dynamikę pary walutowej.

Ważnym wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę dzisiaj, jest publikacja Eurozone Consumer Price Index (CPI) o godzinie 11 rano. Te dane makroekonomiczne mogą mieć znaczący wpływ na prognozy EURUSD i generować zmienność na rynku walutowym.

Ponadto niepewność związana z wyborami parlamentarnymi we Francji, które odbędą się w ten weekend, dodatkowo komplikuje analizę euro. Aby skutecznie poruszać się po rynku forex w nadchodzących dniach, inwestorzy będą musieli uwzględnić te elementy geopolityczne w swojej strategii handlowej na parze EUR/USD.

