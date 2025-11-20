Prognoza EURUSD: Konsolidacja na poziomie 1,0800 i potencjalny spadek o 0,42%

W tę środę rynek Forex jest w pełnym rozkwicie, a para EURUSD znajduje się w centrum uwagi traderów. Ponieważ inwestorzy uważnie śledzą każdy ruch, para eurodolarowa najwyraźniej wkracza w fazę konsolidacji, oferując krótkoterminowe okazje handlowe.

Kluczowe punkty :

  • Kurs EURUSD waha się pomiędzy 1,0800 (wsparcie) i 1,0850 (opór)
  • Niedźwiedzi cel na 1,0755 w przypadku złamania 1,0800
  • Oczekiwanie na amerykański CPI w czwartek i wyjaśnienia polityczne we Francji
Analiza techniczna pary EURUSD

Prognoza EURUSD 10 lipca 2025 r.

Analiza pary EUR/USD ujawnia niepewną sytuację na rynku, przy czym kluczowy poziom należy obserwować 1,0800. Ten dzienny punkt zwrotny odgrywa kluczową rolę w określaniu krótkoterminowego kierunku pary walutowej. Handlowcy forex powinniśmy zachować czujność, gdyż przełamanie tego poziomu może spowodować znaczący ruch.

Obecna konsolidacja pomiędzy I 1,0800 1,0850 sugeruje narastanie napięcia na rynku. Analitycy są zgodni, że wybicie się poza ten przedział jest konieczne, aby można było mówić o wyraźnym trendzie. Na razie inwestorzy na parze EUR/USD powinni skupić się na tych poziomach technicznych przy podejmowaniu decyzji.

Perspektywy i czynniki wpływające na EURUSD

Prognoza dla EURUSD wskazuje na potencjalny ruch spadkowy, jeśli wsparcie na poziomie 1,0800 przyszedł ustąpić. Cel do obserwacji znajduje się pod adresem 1,0755co oznaczałoby spadek o około 0,42% w stosunku do poziomu pivot. Niemniej jednak w tej niepewnej sytuacji rynkowej należy zachować ostrożność.

Na notowania pary EURUSD w nadchodzących dniach może mieć wpływ kilka czynników zewnętrznych. Inwestorzy są szczególnie zainteresowani publikacją amerykańskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w czwartek. Ten ważny wskaźnik ekonomiczny może mieć istotny wpływ na wahania kursu dolara, a w konsekwencji także pary EUR/USD.

Ponadto uważnie obserwowane są również wydarzenia polityczne we Francji. Jakiekolwiek wyjaśnienie sytuacji politycznej we Francji mogłoby potencjalnie wpłynąć na wartość euro, stwarzając nowe możliwości w handlu walutami.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

