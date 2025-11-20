W tę środę rynek Forex jest w pełnym rozkwicie, a para EURUSD znajduje się w centrum uwagi traderów. Ponieważ inwestorzy uważnie śledzą każdy ruch, para eurodolarowa najwyraźniej wkracza w fazę konsolidacji, oferując krótkoterminowe okazje handlowe.

Kluczowe punkty :

Kurs EURUSD waha się pomiędzy 1,0800 (wsparcie) i 1,0850 (opór)

(wsparcie) i (opór) Niedźwiedzi cel na 1,0755 w przypadku złamania 1,0800

w przypadku złamania Oczekiwanie na amerykański CPI w czwartek i wyjaśnienia polityczne we Francji

Analiza techniczna pary EURUSD

Analiza pary EUR/USD ujawnia niepewną sytuację na rynku, przy czym kluczowy poziom należy obserwować 1,0800. Ten dzienny punkt zwrotny odgrywa kluczową rolę w określaniu krótkoterminowego kierunku pary walutowej. Handlowcy forex powinniśmy zachować czujność, gdyż przełamanie tego poziomu może spowodować znaczący ruch.

Obecna konsolidacja pomiędzy I 1,0800 1,0850 sugeruje narastanie napięcia na rynku. Analitycy są zgodni, że wybicie się poza ten przedział jest konieczne, aby można było mówić o wyraźnym trendzie. Na razie inwestorzy na parze EUR/USD powinni skupić się na tych poziomach technicznych przy podejmowaniu decyzji.

Perspektywy i czynniki wpływające na EURUSD

Prognoza dla EURUSD wskazuje na potencjalny ruch spadkowy, jeśli wsparcie na poziomie 1,0800 przyszedł ustąpić. Cel do obserwacji znajduje się pod adresem 1,0755co oznaczałoby spadek o około 0,42% w stosunku do poziomu pivot. Niemniej jednak w tej niepewnej sytuacji rynkowej należy zachować ostrożność.

Na notowania pary EURUSD w nadchodzących dniach może mieć wpływ kilka czynników zewnętrznych. Inwestorzy są szczególnie zainteresowani publikacją amerykańskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w czwartek. Ten ważny wskaźnik ekonomiczny może mieć istotny wpływ na wahania kursu dolara, a w konsekwencji także pary EUR/USD.

Ponadto uważnie obserwowane są również wydarzenia polityczne we Francji. Jakiekolwiek wyjaśnienie sytuacji politycznej we Francji mogłoby potencjalnie wpłynąć na wartość euro, stwarzając nowe możliwości w handlu walutami.