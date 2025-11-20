Rynek Forex szykuje się do rozpoczęcia sesji w najbliższą środę, 1 maja, w napiętej sytuacji dla flagowej pary EUR/USD. Euro prawdopodobnie będzie kontynuowało trend spadkowy w stosunku do amerykańskiego dolara, w otoczeniu charakteryzującym się dużą zmiennością i spodziewanym intensywnym dniem gospodarczym. Przyjrzyjmy się perspektywom dla traderów EURUSD w tym pełnym wydarzeń dniu handlu na rynku Forex.

Kluczowe punkty :

Poziom kluczowy (punkt obrotowy) w 1,0665 pod presją

pod presją Niedźwiedzie cele na poziomie 1,0635 i 1,0600

Potencjalny lot w kierunku 1,0700/1,0725 w przypadku odbicia

Analiza aktywów finansowych EURUSD

Wiodąca para walutowa EURUSD wchodzi w nową sesję w niekorzystnych warunkach. Środowisko graficzne wyraźnie zmierza w kierunku dalszej degradacji, biorąc pod uwagę wybicie z kanału wzrostowego poniżej dziennego poziomu kluczowego 1,0665. To poważne pęknięcie ożywia krótkoterminowe nastawienie niedźwiedzie na handel EURUSD.

Traderzy Forex będą zatem uważnie śledzić kolejne wydarzenia, mając za główny cel wspieranie 1,0635 następnie obszar 1,0600 w rozszerzeniu. Tylko zdecydowane odbicie pozwoliłoby nam mieć nadzieję na powrót do byczy zakres powyżej 1,0700, w tym przypadku z nowym potencjałem wzrostu w kierunku 1,0725.

Warunki rynkowe o wysokim ryzyku i zmienności

Ta środa, 1 maja, zapowiada się również jako sesja obarczona bardzo dużym ryzykiem handlowy Forex, ze względu na mnogość ważnych wydarzeń w harmonogramie. Choć europejskie rynki finansowe pozostaną zamknięte z okazji Święta Pracy, rynki amerykańskie będą szeroko otwarte i ożywione, a w menu znajdą się liczne wskaźniki ekonomiczne.

Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie wieczór, kiedy odbędzie się długo oczekiwane posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Handlowcy walutami będą zatem wypatrywać najmniejszego sygnału ze strony Fed, który może mieć wpływ na trend forex i rynki finansowe.