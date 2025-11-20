Prognoza EURUSD: EURUSD zrównoważony na poziomie 1,0820 przed danymi o inflacji

W najbliższy piątek, 31 maja, kurs eurodolara będzie się utrzymywał blisko swojego punktu zwrotnego, w oczekiwaniu na statystyki inflacji ze strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Sprawdź naszą kompleksową analizę i prognozę dotyczącą handlu parą EURUSD.

Oto najważniejsze punkty dnia na parze walutowej EURUSD:

  • Poziom kluczowy: 1,0820
  • Byczy cel: 1,0850
  • Cel niedźwiedzi: 1,0800
Niezdecydowany trend przed danymi o inflacji

Trend euro-dolarowy pozostaje spadkowy w obecnym otoczeniu rosnących stóp procentowych, ale rynek handlowy Dziś rano rynek Forex poruszał się bez wyraźnego kierunku, w oczekiwaniu na wyczekiwane statystyki inflacji.

Handlowcy walutami oczekują na dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w strefie euro za maj o godzinie 11:00. Dane te są kluczowe dla Europejskiego Banku Centralnego i jego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

Analiza techniczna handlu EURUSD

Prognoza EURUSD 31 maja 2025 r.

Z graficznego punktu widzenia para forex Para EURUSD porusza się obecnie pomiędzy dwoma ważnymi poziomami technicznymi, z oporem na poziomie 1,0850 i kluczowe wsparcie dla 1,0800.

Analitycy techniczni będą uważnie śledzić reakcje rynku Forex po opublikowaniu dziś danych dotyczących inflacji. Naruszenie tych poziomów może wywołać nowe ruchy w górę lub w dół na giełdzie. handel EURUSD.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje jednak kontynuacja handlu w tej strefie wahań, przy jednoczesnym oczekiwaniu na nowe katalizatory, które umożliwią wyraźniejszy trend.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

