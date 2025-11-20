EduBourse » Wiadomości EduBourse » Prognoza EURUSD: EURUSD zrównoważony na poziomie 1,0820 przed danymi o inflacji

W najbliższy piątek, 31 maja, kurs eurodolara będzie się utrzymywał blisko swojego punktu zwrotnego, w oczekiwaniu na statystyki inflacji ze strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Sprawdź naszą kompleksową analizę i prognozę dotyczącą handlu parą EURUSD.

Oto najważniejsze punkty dnia na parze walutowej EURUSD:

Poziom kluczowy: 1,0820

Byczy cel: 1,0850

Cel niedźwiedzi: 1,0800

Niezdecydowany trend przed danymi o inflacji

Trend euro-dolarowy pozostaje spadkowy w obecnym otoczeniu rosnących stóp procentowych, ale rynek handlowy Dziś rano rynek Forex poruszał się bez wyraźnego kierunku, w oczekiwaniu na wyczekiwane statystyki inflacji.

Handlowcy walutami oczekują na dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w strefie euro za maj o godzinie 11:00. Dane te są kluczowe dla Europejskiego Banku Centralnego i jego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

Analiza techniczna handlu EURUSD

Z graficznego punktu widzenia para forex Para EURUSD porusza się obecnie pomiędzy dwoma ważnymi poziomami technicznymi, z oporem na poziomie 1,0850 i kluczowe wsparcie dla 1,0800.

Analitycy techniczni będą uważnie śledzić reakcje rynku Forex po opublikowaniu dziś danych dotyczących inflacji. Naruszenie tych poziomów może wywołać nowe ruchy w górę lub w dół na giełdzie. handel EURUSD.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje jednak kontynuacja handlu w tej strefie wahań, przy jednoczesnym oczekiwaniu na nowe katalizatory, które umożliwią wyraźniejszy trend.