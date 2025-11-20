Rynki oczekują na raport NFP dotyczący zatrudnienia w USA opublikowany w piątek, 7 czerwca. Kurs eurodolara (EURUSD) zbliża się do tego terminu, konsolidując się poniżej głównego oporu na poziomie 1,0900. Inwestorzy z niecierpliwością czekają na dane o zatrudnieniu w USA, aby móc skorygować swoje pozycje na najważniejszej parze walutowej EURUSD. Wynik sesji w dużej mierze zależeć będzie od publikacji o godzinie 14:30.

Podsumowanie kluczowych punktów

Kluczowy poziom EURUSD: 1,0900

Bycze cele poza 1,0980 w przypadku uszkodzenia

w przypadku uszkodzenia Niedźwiedzie cele poniżej 1,0800 w przypadku odrzucenia

Analiza aktywów EURUSD

Para walutowa rozpoczęła tydzień dobrze, szybko rosnącym impulsem poza 1,0850. Jednakże zysk ten szybko stracił impet w obliczu poziomu oporu psychologicznego 1,0900. Opór ten jest wzmacniany przez dodanie różnych przeszkód technicznych, takich jak znaczące średnie kroczące.

Le handel EURUSD w związku z tym oznacza przerwę w oczekiwaniu poniżej tej strefy oporu. Raport NFP, a konkretnie kluczowe dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem, będą miały decydujący wpływ na zmianę tej tendencji. Dobry raport powinien zwiększyć presję sprzedaży na euro i otworzyć drogę do celów wycofania się w dół, takich jak 1,0850, 1,0820 voir 1,0800. Z drugiej strony rozczarowanie raportem NFP powinno rozpalić ogień na euro i skłonić je do byczego ataku na 1,0940, 1,0965 lub nawet poza 1,0980.

Śledź na żywo publikację raportu NFP, zapoznając się z naszą analizą na EduBourse.

Możliwości handlowe EURUSD powyżej 1,0980 lub poniżej 1,0800

Najważniejsza para walutowa rynku Forex przygotowuje się na nową falę zmienności w związku z długo oczekiwaną publikacją raportu amerykańskiego NFP. Traderzy Forex pilnie przygotowują się do wykorzystania okazji do handlu na wzrostach poza 1,0980 lub poniżej 1,0800.