Rynek Forex rozpoczął tydzień ożywionym ruchem, notując silny wzrost pary EURUSD. Handlowcy z uwagą obserwują, jak euro zyskuje na wartości względem dolara amerykańskiego, napędzane znaczącymi ruchami w ciągu weekendu. Ta gorąca wiadomość przykuła uwagę inwestorów i analityków na całym świecie.

Kluczowe punkty :

EURUSD przebija opór 1,0725 na otwartej szczelinie

na otwartej szczelinie Byczy cel: cel na poziomie 1,0800

Zwróć uwagę na europejskie PMI dla sektora wytwórczego i amerykański ISM

Analiza techniczna EURUSD: Spektakularne odbicie

Analiza pary EUR/USD ujawnia imponujący wzrostowy impet w ten poniedziałek. Po weekendzie naznaczonym niepewnością we Francji parze EURUSD udało się przebić kluczowy opór 1,0725 zaraz po otwarciu rynków. Ta bycza luka wyznaczyła ton sesji, napędzając cenę powyżej kluczowego poziomu 1,0755.

Handlowcy forex uważnie monitorujemy ten rozwój sytuacji, ponieważ poziom ten został przełamany 1,0755 może utorować drogę bardziej wzrostowemu trendowi w ciągu dnia. Analitycy techniczni wskazują obecnie na ambitny cel 1,0800Lub 1,0825 jeśli ten pęd się utrzyma. Ważne jest jednak, aby uczestnicy rynku zachowali czujność w obliczu potencjalnych odwróceń, wsparcia 1,0755 staje się poziomem, który należy obserwować w przypadku wycofania się.

Perspektywy i czynniki wpływające na handel EURUSD

Notowania pary EUR/USD zapowiadają się dziś szczególnie ożywione, a napięty kalendarz ekonomiczny może mieć wpływ na trajektorię pary. Handlowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na europejskie indeksy PMI dla sektora wytwórczego, opublikowane dziś rano. dostarczą one cennych informacji na temat kondycji gospodarczej strefy euro.

Po południu uwagę graczy rynku forex przyciągną dwa ważne wydarzenia: publikacja niemieckiego wskaźnika CPI oraz amerykańskiego indeksu ISM dla przemysłu. Te wiodące wskaźniki ekonomiczne mogą spowodować zwiększoną zmienność na rynku EUR/USD. Mądrzy inwestorzy dostosują swoje pozycje na podstawie tych danych, co może potwierdzić obecny trend wzrostowy lub doprowadzić do korekt, jeśli okaże się on rozczarowujący.

Podsumowując, prognoza dla pary EUR/USD na dziś pozostaje optymistyczna, jednak inwestorzy powinni nadal uważnie śledzić wydarzenia gospodarcze i geopolityczne, które mogą szybko zmienić sytuację na rynku forex.