16 kwietnia 2025 r. rynkiem walutowym wstrząsnął kolejny spadek pary EURUSD. Podczas gdy Rezerwa Federalna USA utrzymuje restrykcyjną politykę pieniężną, Europejski Bank Centralny wydaje się być bardziej niepewny, co pogłębia rozbieżności między dwiema strefami gospodarczymi. Rozszyfrowanie tej tendencji spadkowej i poziomów, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę.

Kluczowe fakty:

Kluczowy poziom dnia o 1,0600

Trend spadkowy , cel 1,0560 następnie 1,0525

, cel Wsparcie dla 1,0600, odporność na 1,0635

Analiza pary EURUSD

Le handel EURUSD jest obecnie w trakcie silna presja w dół, cena pary wynosi około 1,0600 wtorek, 16 kwietnia 2025 r. Trend ten można w dużej mierze wyjaśnić rozbieżnością w polityce pieniężnej między amerykańską Rezerwą Federalną a Europejskim Bankiem Centralnym.

Podczas gdy Rezerwa Federalna utrzymuje restrykcyjną politykę mającą na celu zwalczanie inflacji, EBC wydaje się być bardziej ostrożny, jeśli chodzi o tempo zaostrzania własnej polityki. Ta rozbieżność ciąży euro względem dolara, którego wartość nadal spada. Inwestorzy oczekują teraz dalszy spadek pary forex w kierunku 1,0560 następnie 1,0525 w krótkim okresie.

Handel i perspektywy dla EURUSD

Z punktu widzenia handlowy, przełamanie poziomu kluczowego 1,0600 byłby dodatkowym sygnałem niedźwiedzim, otwierającym drogę do ruchu w kierunku kolejnych zidentyfikowanych poziomów wsparcia. Z pozytywnej strony, możliwe odbicie napotkałoby opór na poziomie 1,0635 następnie 1,0665.

Ogólnie rzecz biorąc, obecna sytuacja pozostaje niekorzystna dla euro względem dolara amerykańskiego. Inwestorzy będą uważnie śledzić nadchodzące decyzje i komunikaty banków centralnych, aby opracować strategie na rynku walutowym.