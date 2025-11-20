Prognoza EURUSD: EURUSD spada o 1% z powodu rozbieżności banków centralnych

16 kwietnia 2025 r. rynkiem walutowym wstrząsnął kolejny spadek pary EURUSD. Podczas gdy Rezerwa Federalna USA utrzymuje restrykcyjną politykę pieniężną, Europejski Bank Centralny wydaje się być bardziej niepewny, co pogłębia rozbieżności między dwiema strefami gospodarczymi. Rozszyfrowanie tej tendencji spadkowej i poziomów, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę.

Kluczowe fakty:

  • Kluczowy poziom dnia o 1,0600
  • Trend spadkowy, cel 1,0560 następnie 1,0525
  • Wsparcie dla 1,0600, odporność na 1,0635
Analiza pary EURUSD

Prognoza EURUSD 16 kwietnia 2025 r.

Le handel EURUSD jest obecnie w trakcie silna presja w dół, cena pary wynosi około 1,0600 wtorek, 16 kwietnia 2025 r. Trend ten można w dużej mierze wyjaśnić rozbieżnością w polityce pieniężnej między amerykańską Rezerwą Federalną a Europejskim Bankiem Centralnym.

Podczas gdy Rezerwa Federalna utrzymuje restrykcyjną politykę mającą na celu zwalczanie inflacji, EBC wydaje się być bardziej ostrożny, jeśli chodzi o tempo zaostrzania własnej polityki. Ta rozbieżność ciąży euro względem dolara, którego wartość nadal spada. Inwestorzy oczekują teraz dalszy spadek pary forex w kierunku 1,0560 następnie 1,0525 w krótkim okresie.

Handel i perspektywy dla EURUSD

Z punktu widzenia handlowy, przełamanie poziomu kluczowego 1,0600 byłby dodatkowym sygnałem niedźwiedzim, otwierającym drogę do ruchu w kierunku kolejnych zidentyfikowanych poziomów wsparcia. Z pozytywnej strony, możliwe odbicie napotkałoby opór na poziomie 1,0635 następnie 1,0665.

Ogólnie rzecz biorąc, obecna sytuacja pozostaje niekorzystna dla euro względem dolara amerykańskiego. Inwestorzy będą uważnie śledzić nadchodzące decyzje i komunikaty banków centralnych, aby opracować strategie na rynku walutowym.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

