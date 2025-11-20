W dynamicznym świecie handlu forex analitycy uważnie śledzą wyniki pary EUR/USD. Obecnie waluta flagowa znajduje się w kluczowej fazie konsolidacji, oscylując wokół kluczowego poziomu 1,0725, podczas gdy inwestorzy z niecierpliwością oczekują publikacji danych o inflacji PCE w USA o godzinie 14:30. Te uważnie obserwowane dane ekonomiczne powinny dać parze EUR/USD nowego impulsu i potencjalnie ożywić wyraźniejszy trend w krótkim terminie.

Kluczowe punkty :

Kluczowy poziom EURUSD: 1,0725

Cele niedźwiedzie: 1,0665, 1,0635 i 1,0600 przy przełamaniu 1,0700

Cele bycze: 1,0760 i 1,0800 przy przełamaniu 1,0740

Analiza techniczna EURUSD

Obecnie kurs eurodolara porusza się w strefie ścisłej konsolidacji wokółbardzo istotny poziom 1,0725. Poziom ten odgrywa kluczową rolę w obecnych ruchach cenowych, pełniąc funkcję wsparcia i oporu w zależności od wahań podaży i popytu na rynku. handlowy.

Doświadczeni traderzy zidentyfikowali dwa potencjalne scenariusze, które mogą się wydarzyć w zależności od przyszłych ruchów pary EUR/USD. W przypadku wyraźnego pęknięcia pod 1,0700, niedźwiedzie cele znajdują się w 1,0665, następnie 1,0635 i na końcu 1,0600. Odwrotnie, jeśli kupującym uda się przesunąć parę ponad opór 1,0740The byczymi celami będą zatem 1,0760 i 1,0800.

Amerykański PCE w centrum uwagi

Jednakże te poziomy techniczne zostaną w pełni aktywowane dopiero po publikacji długo oczekiwanego wskaźnika inflacji PCE w USA o godzinie 14:30. Te istotne statystyki dotyczące wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych są uważnie analizowane przez traderów. forexponieważ jest kluczowym wskaźnikiem zmian cen w Stanach Zjednoczonych.

Lepsze od oczekiwanych wyniki mogą wzmocnić oczekiwania na bardziej agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, co wpłynęłoby korzystnie na dolara amerykańskiego. Z drugiej strony rozczarowujące dane mogą osłabić amerykańską walutę względem euro. W każdym razie ogłoszenie PCE powinno tchnąć nowe życie w handel EURUSD i potencjalnie ponownie uruchomić wyraźniejszy trend krótkoterminowy.