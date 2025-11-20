Prognoza EURUSD: Flagowa para konsoliduje się wokół 1,0725 przed amerykańskim PCE

W dynamicznym świecie handlu forex analitycy uważnie śledzą wyniki pary EUR/USD. Obecnie waluta flagowa znajduje się w kluczowej fazie konsolidacji, oscylując wokół kluczowego poziomu 1,0725, podczas gdy inwestorzy z niecierpliwością oczekują publikacji danych o inflacji PCE w USA o godzinie 14:30. Te uważnie obserwowane dane ekonomiczne powinny dać parze EUR/USD nowego impulsu i potencjalnie ożywić wyraźniejszy trend w krótkim terminie.

Kluczowe punkty :

  • Kluczowy poziom EURUSD: 1,0725
  • Cele niedźwiedzie: 1,0665, 1,0635 i 1,0600 przy przełamaniu 1,0700
  • Cele bycze: 1,0760 i 1,0800 przy przełamaniu 1,0740
Zawartość strony pokaz

Analiza techniczna EURUSD

Prognoza EURUSD 26 kwietnia 2025 r.

Obecnie kurs eurodolara porusza się w strefie ścisłej konsolidacji wokółbardzo istotny poziom 1,0725. Poziom ten odgrywa kluczową rolę w obecnych ruchach cenowych, pełniąc funkcję wsparcia i oporu w zależności od wahań podaży i popytu na rynku. handlowy.

Doświadczeni traderzy zidentyfikowali dwa potencjalne scenariusze, które mogą się wydarzyć w zależności od przyszłych ruchów pary EUR/USD. W przypadku wyraźnego pęknięcia pod 1,0700, niedźwiedzie cele znajdują się w 1,0665, następnie 1,0635 i na końcu 1,0600. Odwrotnie, jeśli kupującym uda się przesunąć parę ponad opór 1,0740The byczymi celami będą zatem 1,0760 i 1,0800.

Amerykański PCE w centrum uwagi

Jednakże te poziomy techniczne zostaną w pełni aktywowane dopiero po publikacji długo oczekiwanego wskaźnika inflacji PCE w USA o godzinie 14:30. Te istotne statystyki dotyczące wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych są uważnie analizowane przez traderów. forexponieważ jest kluczowym wskaźnikiem zmian cen w Stanach Zjednoczonych.

Lepsze od oczekiwanych wyniki mogą wzmocnić oczekiwania na bardziej agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, co wpłynęłoby korzystnie na dolara amerykańskiego. Z drugiej strony rozczarowujące dane mogą osłabić amerykańską walutę względem euro. W każdym razie ogłoszenie PCE powinno tchnąć nowe życie w handel EURUSD i potencjalnie ponownie uruchomić wyraźniejszy trend krótkoterminowy.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse