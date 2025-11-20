Prognoza dla EURUSD: Para gotowa osiągnąć poziom 1.0900, rajd trwa!

Rynek walutowy pozostaje we wtorek ożywiony, a inwestorzy uważnie śledzą ruchy flagowej pary walutowej EURUSD. W kontekście odnowionej ochoty na ryzyko, euro prawdopodobnie będzie nadal zyskiwać na wartości względem dolara amerykańskiego. Ostatnie wydarzenia gospodarcze i geopolityczne w dalszym ciągu napędzają przepływy kupna na tej parze walutowej, otwierając krótkoterminowe perspektywy wzrostowe.

Kluczowe punkty :

  • Poziom obrotu: 1.0880
  • Trend dnia: Zwyżkowy
  • Cel: 1.0900 na złamanie 1.0880
  • Wsparcie : 1.0865
  • Opór : 1.0900
Analiza techniczna EURUSD

Prognoza EURUSD 28 maja 2025 r.

Eurodolar kontynuuje swoje bycze odbicie zaangażował się w zeszłym tygodniu i przełamał swój niedźwiedzi opór, otwierając drogę do wzrastając w kierunku poprzedniego szczytu około 1.0895/1.0900. Kluczowy poziom 1.0880 będzie zatem uważnie analizowany przez inwestorów na rynku Forex, ponieważ jego przekroczenie może wywołać nowy ruch wzrostowy na handel EURUSD.

Z drugiej strony, jeśli odbicie straci impet, para EUR/USD może spaść, aby przetestować ukośne wsparcie w kierunku 1.0865. Poziom ten będzie musiał się utrzymać, aby potwierdzić kontynuację trendu wzrostowego na handlowy pary. Poniżej główna para walutowa może testować kolejne wsparcie w kierunku 1.0850, osłabiając tym samym pozytywną dynamikę krótkoterminową.

Perspektywy makroekonomiczne EURUSD

Zasadniczo rzecz biorąc, poprawa nastrojów na rynkach, wzmocniona nadziejami na uspokojenie sytuacji na kilku frontach geopolitycznych, sprzyja euro w stosunku do dolara. Rzeczywiście, europejska waluta ma tendencję do rozwoju w otoczeniu, w którym panuje apetyt na ryzyko, podczas gdy dolar traci na reputacji bezpiecznej przystani.

analiza forex W związku z tym kurs EURUSD pozostaje w krótkim okresie dodatni, przy czym dodatkowy potencjał wzrostu jeśli trend wzrostowy utrzyma się na stałe. Niemniej jednak inwestorzy muszą zachować czujność w związku z nadchodzącymi wydarzeniami makroekonomicznymi, które mogą zmienić sytuację na rynku walutowym.

