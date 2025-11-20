EduBourse » Wiadomości EduBourse » Prognoza dla EURUSD: Para handluje na poziomie 1,0725 przed danymi CPI w USA i Fed

Rynek walutowy obserwuje dane dotyczące inflacji w USA i decyzje Rezerwy Federalnej w najbliższą środę, 12 czerwca. Inwestorzy uważnie analizują ruchy pary EURUSD, siły napędowej handlu forex. W tym niestabilnym otoczeniu prognozy analityków finansowych są poddawane szczególnej analizie.

Punkty Cles:

Kluczowy poziom EURUSD: 1,0725

Cele bycze: I 1,0770 1,0800

Cele niedźwiedzie: I 1,0700 1,0665

Kluczowa sesja dla EURUSD

Wiodąca para walutowa EURUSD porusza się w środę w wąskim przedziale wokół kluczowego poziomu 1,0725. Inwestorzy zachowują ostrożność, oczekując na opublikowanie danych amerykańskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) o godzinie 14:30 i w szczególności na długo oczekiwaną decyzję Rezerwy Federalnej o godzinie 20:00.

Wnioski FOMC, komitetu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej USA, będą decydujące dla dalszego trendu pary EUR/USD. Handlowcy walutami mają nadzieję na znalezienie wskazówek dotyczących ewolucji głównych stóp procentowych w USA, kluczowej zmiennej dla handlowy forex

Śledź na żywo posiedzenie FOMC Rezerwy Federalnej USA z naszym analitykiem EduBourse od godz. 19:50.

Niezdecydowana sesja

Z technicznego punktu widzenia para EUR/USD w pierwszej części sesji konsoliduje się poziomo. Poziom 1,0725 pełni funkcję punktu zwrotnego dnia. Wyraźne przełamanie tego wsparcia może otworzyć drogę do spadku w kierunku kolejnych niedźwiedzich celów 1,0700 Puis 1,0665.

Odwrotnie, następuje spadek oporów wobec 1,0755 może pozwolić euro złapać oddech w stosunku do dolara amerykańskiego, a cele wzrostowe zostaną podniesione do 1,0770 et 1,0800.

Analiza aktywów EURUSD

EURUSD pozostaje jedną z najchętniej handlowanych par walutowych na świecie. Traderzy forex wykorzystują go jako barometr kondycji gospodarki amerykańskiej i europejskiej. Ta para walutowa wyznacza strategie inwestycyjne dla wielu traderów.

Zmienność pary EUR/USD może okazać się interesującą okazją dla doświadczonych traderów. Jednak handel tą niezwykle płynną parą walutową wymaga solidnych umiejętności zarządzania ryzykiem.

W obecnym niepewnym otoczeniu, naznaczonym presją inflacyjną, inwestorzy skupiają swoją uwagę na ewolucji wskaźnika cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych i kolejnych działaniach banków centralnych.