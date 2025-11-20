Prognoza dla EURUSD: Para handluje na poziomie 1,0725 przed danymi CPI w USA i Fed

Rynek walutowy obserwuje dane dotyczące inflacji w USA i decyzje Rezerwy Federalnej w najbliższą środę, 12 czerwca. Inwestorzy uważnie analizują ruchy pary EURUSD, siły napędowej handlu forex. W tym niestabilnym otoczeniu prognozy analityków finansowych są poddawane szczególnej analizie.

Punkty Cles:

  • Kluczowy poziom EURUSD: 1,0725
  • Cele bycze: I 1,0770 1,0800
  • Cele niedźwiedzie: I 1,0700 1,0665
Kluczowa sesja dla EURUSD

Wiodąca para walutowa EURUSD porusza się w środę w wąskim przedziale wokół kluczowego poziomu 1,0725. Inwestorzy zachowują ostrożność, oczekując na opublikowanie danych amerykańskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) o godzinie 14:30 i w szczególności na długo oczekiwaną decyzję Rezerwy Federalnej o godzinie 20:00.

Wnioski FOMC, komitetu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej USA, będą decydujące dla dalszego trendu pary EUR/USD. Handlowcy walutami mają nadzieję na znalezienie wskazówek dotyczących ewolucji głównych stóp procentowych w USA, kluczowej zmiennej dla handlowy forex

Niezdecydowana sesja

Z technicznego punktu widzenia para EUR/USD w pierwszej części sesji konsoliduje się poziomo. Poziom 1,0725 pełni funkcję punktu zwrotnego dnia. Wyraźne przełamanie tego wsparcia może otworzyć drogę do spadku w kierunku kolejnych niedźwiedzich celów 1,0700 Puis 1,0665.

Odwrotnie, następuje spadek oporów wobec 1,0755 może pozwolić euro złapać oddech w stosunku do dolara amerykańskiego, a cele wzrostowe zostaną podniesione do 1,0770 et 1,0800.

Analiza aktywów EURUSD

Prognoza EURUSD 12 czerwca 2025 r.

EURUSD pozostaje jedną z najchętniej handlowanych par walutowych na świecie. Traderzy forex wykorzystują go jako barometr kondycji gospodarki amerykańskiej i europejskiej. Ta para walutowa wyznacza strategie inwestycyjne dla wielu traderów.

Zmienność pary EUR/USD może okazać się interesującą okazją dla doświadczonych traderów. Jednak handel tą niezwykle płynną parą walutową wymaga solidnych umiejętności zarządzania ryzykiem.

W obecnym niepewnym otoczeniu, naznaczonym presją inflacyjną, inwestorzy skupiają swoją uwagę na ewolucji wskaźnika cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych i kolejnych działaniach banków centralnych.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

