Prognoza EURUSD: Trend spadkowy trwa, 1,0600 w zasięgu wzroku

Rynki finansowe są w ciągłym ruchu, a ceny aktywów podlegają ciągłym wahaniom. Dzisiaj skupimy się na parze walutowej EURUSD, która ostatnio znajduje się w trendzie spadkowym. W tym artykule przeanalizujemy perspektywy handlowe dla tej kluczowej pary walutowej i doradzimy inwestorom, jakie kluczowe poziomy warto obserwować.

Kluczowe punkty :

  • Poziom kluczowy (punkt obrotowy) w 1,0635
  • Pierwszy ctrend spadkowy na poziomie 1,0600, następnie 1,0560
  • Odporność na 1,0665, wsparcie na poziomie 1,0635
Zawartość strony pokaz

Perspektywy handlowe EURUSD

Po niedawnym upadku para forex Para EUR/USD konsoliduje się w ramach kanału spadkowego. Traderzy zainteresowani tą niezwykle płynną parą walutową będą uważnie śledzić kluczowe poziomy techniczne przez cały dzień.

Aktualny poziom obrotu wynosi 1,0635. Jeżeli to wsparcie zostanie zerwane, może to otworzyć drogę do nowego spadek w kierunku 1,0600Lub 1,0560 jeśli presja sprzedaży się utrzyma. Z drugiej strony przełamanie oporu 1,0665 może wzmocnić odbicie w kierunku 1,0700.

Analiza techniczna EURUSD

Prognoza EURUSD 23 kwietnia 2025 r.

Analiza techniczna jest kluczowa w handlowy forex, zwłaszcza w przypadku tak zmiennej pary walutowej jak EURUSD. Doświadczeni traderzy uważnie analizują poziomy wsparcia i oporu, a także wzorce świec, aby wykryć potencjalne sygnały wejścia i wyjścia.

Przerwa poniżej wsparcia 1,0635 byłby ważnym sygnałem niedźwiedzim, reaktywującym krótkoterminowy trend spadkowy. W tym scenariuszu inwestorzy będą prawdopodobnie dążyć do osiągnięcia celów sprzedaży w okolicach I 1,0600 1,0560.

Odwrotnie, jeśli handel EURUSD udaje się handlować powyżej 1,0665, co może przyciągnąć więcej kupujących i doprowadzić do większego odbicia w kierunku 1,0700 lub dalej.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse