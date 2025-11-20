Rynki finansowe są w ciągłym ruchu, a ceny aktywów podlegają ciągłym wahaniom. Dzisiaj skupimy się na parze walutowej EURUSD, która ostatnio znajduje się w trendzie spadkowym. W tym artykule przeanalizujemy perspektywy handlowe dla tej kluczowej pary walutowej i doradzimy inwestorom, jakie kluczowe poziomy warto obserwować.

Kluczowe punkty :

Poziom kluczowy (punkt obrotowy) w 1,0635

Pierwszy c trend spadkowy na poziomie 1,0600, następnie 1,0560

Odporność na 1,0665, wsparcie na poziomie 1,0635

Perspektywy handlowe EURUSD

Po niedawnym upadku para forex Para EUR/USD konsoliduje się w ramach kanału spadkowego. Traderzy zainteresowani tą niezwykle płynną parą walutową będą uważnie śledzić kluczowe poziomy techniczne przez cały dzień.

Aktualny poziom obrotu wynosi 1,0635. Jeżeli to wsparcie zostanie zerwane, może to otworzyć drogę do nowego spadek w kierunku 1,0600Lub 1,0560 jeśli presja sprzedaży się utrzyma. Z drugiej strony przełamanie oporu 1,0665 może wzmocnić odbicie w kierunku 1,0700.

Analiza techniczna EURUSD

Analiza techniczna jest kluczowa w handlowy forex, zwłaszcza w przypadku tak zmiennej pary walutowej jak EURUSD. Doświadczeni traderzy uważnie analizują poziomy wsparcia i oporu, a także wzorce świec, aby wykryć potencjalne sygnały wejścia i wyjścia.

Przerwa poniżej wsparcia 1,0635 byłby ważnym sygnałem niedźwiedzim, reaktywującym krótkoterminowy trend spadkowy. W tym scenariuszu inwestorzy będą prawdopodobnie dążyć do osiągnięcia celów sprzedaży w okolicach I 1,0600 1,0560.

Odwrotnie, jeśli handel EURUSD udaje się handlować powyżej 1,0665, co może przyciągnąć więcej kupujących i doprowadzić do większego odbicia w kierunku 1,0700 lub dalej.