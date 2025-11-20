Prognoza EURUSD: Cena EURUSD spadnie o 3,5% w ciągu najbliższych dni, spodziewany jest duży spadek

W świecie rynków finansowych ruchy pary walutowej EURUSD są zawsze uważnie obserwowane przez traderów i inwestorów. Ta sztandarowa para walutowa znalazła się w centrum uwagi na początku tygodnia, z wyraźnie spadkową perspektywą. Ostatnie wydarzenia polityczne i gospodarcze w Europie i Stanach Zjednoczonych przyczyniają się do znacznego spadku wartości euro względem dolara amerykańskiego.

Kluczowe trendy, na które warto zwrócić uwagę

  • Kurs EURUSD spada poniżej głównego progu 1,08, nowy cel w 1,0725
  • Nie oczekuje się podwyżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną w 2025 r.
  • Niepewność polityczna we Francji po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego
Zawartość strony pokaz

Analiza pary EURUSD

Prognoza EURUSD na 10 czerwca 2025 r.

Oczekuje się, że para EURUSD będzie nadal handlować w trendzie spadkowym, utrzymując się poniżej głównego poziomu 1,08, z krótkoterminowym celem 1,0725. Jednak żaden zasadniczy trend nie zostanie ujawniony, dopóki w środę nie wystąpi Jerome Powell, prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Ostatnie dni charakteryzowały się znacznymi wahaniami na parze EURUSD. Europejski Bank Centralny (EBC) niedawno obniżył główne stopy procentowe w celu pobudzenia gospodarki strefy euro, chociaż Christine Lagarde wyjaśniła, że ​​przed końcem roku nie należy spodziewać się dalszych obniżek stóp. Tymczasem lepsze od oczekiwanych dane o zatrudnieniu w USA wzmocniły pogląd, że Fed nie obniży stóp procentowych w 2025 r., co wsparło dolara amerykańskiego względem euro.

Obrót EURUSD w warunkach politycznego zamieszania

Oprócz czynników ekonomicznych, handel na giełdzie forex Para EUR/USD zmaga się obecnie z przeciwnościami politycznymi. W Europie wzrost ruchów nacjonalistycznych po wyborach zaskoczył rynki, zwiększając niepewność. Ale to przede wszystkim rozwiązanie francuskiego Zgromadzenia Narodowego i nadchodzące wybory parlamentarne budzą poważne obawy wśród inwestorów.

Biorąc pod uwagę te liczne, niekorzystne dla euro czynniki, analitycy spodziewają się, że spadkowy trend pary EUR/USD utrzyma się w najbliższych dniach. Upadek 3,5% może dojść do sytuacji, w której para ponownie spadnie poniżej kluczowego poziomu 1,0725. Jednak ostateczny kierunek działań nie zostanie określony do czasu wyczekiwanego przemówienia prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a ​​Powella, które odbędzie się w przyszłą środę.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse