W świecie rynków finansowych ruchy pary walutowej EURUSD są zawsze uważnie obserwowane przez traderów i inwestorów. Ta sztandarowa para walutowa znalazła się w centrum uwagi na początku tygodnia, z wyraźnie spadkową perspektywą. Ostatnie wydarzenia polityczne i gospodarcze w Europie i Stanach Zjednoczonych przyczyniają się do znacznego spadku wartości euro względem dolara amerykańskiego.

Kluczowe trendy, na które warto zwrócić uwagę

Kurs EURUSD spada poniżej głównego progu 1,08 , nowy cel w 1,0725

, nowy cel w Nie oczekuje się podwyżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną w 2025 r.

Niepewność polityczna we Francji po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego

Analiza pary EURUSD

Oczekuje się, że para EURUSD będzie nadal handlować w trendzie spadkowym, utrzymując się poniżej głównego poziomu 1,08, z krótkoterminowym celem 1,0725. Jednak żaden zasadniczy trend nie zostanie ujawniony, dopóki w środę nie wystąpi Jerome Powell, prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Ostatnie dni charakteryzowały się znacznymi wahaniami na parze EURUSD. Europejski Bank Centralny (EBC) niedawno obniżył główne stopy procentowe w celu pobudzenia gospodarki strefy euro, chociaż Christine Lagarde wyjaśniła, że ​​przed końcem roku nie należy spodziewać się dalszych obniżek stóp. Tymczasem lepsze od oczekiwanych dane o zatrudnieniu w USA wzmocniły pogląd, że Fed nie obniży stóp procentowych w 2025 r., co wsparło dolara amerykańskiego względem euro.

Obrót EURUSD w warunkach politycznego zamieszania

Oprócz czynników ekonomicznych, handel na giełdzie forex Para EUR/USD zmaga się obecnie z przeciwnościami politycznymi. W Europie wzrost ruchów nacjonalistycznych po wyborach zaskoczył rynki, zwiększając niepewność. Ale to przede wszystkim rozwiązanie francuskiego Zgromadzenia Narodowego i nadchodzące wybory parlamentarne budzą poważne obawy wśród inwestorów.

Biorąc pod uwagę te liczne, niekorzystne dla euro czynniki, analitycy spodziewają się, że spadkowy trend pary EUR/USD utrzyma się w najbliższych dniach. Upadek 3,5% może dojść do sytuacji, w której para ponownie spadnie poniżej kluczowego poziomu 1,0725. Jednak ostateczny kierunek działań nie zostanie określony do czasu wyczekiwanego przemówienia prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a ​​Powella, które odbędzie się w przyszłą środę.